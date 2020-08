Oběma kubům se vstup do sezony podařil. Žďár před týdnem přivezl bod ze hřiště Startu Brno, fotbalisté Bystřice doma zdolali Starou Říši.

Oba celky se spolu utkaly relativně nedávno, v červnu žďárští hráči v Bystřici zvítězili 1:0. „Tehdy to ale byla jen příprava. Oba celky byly nekompletní, navíc v různé fázi přípravy. Jinak ale platí, že se dobře známe,“ naznačil trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Ten u soupeře oceňuje vyrovnanost všech řad. Slova o slabší defenzivě nedělního soupeře odmítá. „Neřekl bych, že není tak silná jako jejich útok. Třeba minule se Starou Říší to ubránili solidně. Navíc s příchodem stopera Kuldana z Velké Bíteše kvalita jejich bránění ještě stoupla. Mají tým vyrovnaný dopředu i dozadu, musíme hrát tak, abychom je celkově přehráli, ne čekat na nějakou chybu,“ potvrdil.

Velkou ofenzivní sílu Bystřice si ovšem Nedvěd uvědomuje. „Dopředu to mají výborné, Prášil se Sklenářem v útoku, to je obrovská síla do ofenzivy. Naši hráči o nich dobře ví, v utkání půjde o to, abychom se při jejich bránění dobře doplňovali,“ zdůraznil.

Oba nedělní soupeře trošku trápí návštěvnost při domácích utkáních, v neděli by tomu mohlo být jinak. „Byl bych moc rád, kdyby tomu tak bylo. Mělo by být dobré počasí, lidé by mohli přijít ve větším počtu. Tedy já doufám, že přijdou a snad budou všichni spokojení,“ pousmál se Nedvěd.

Stará pravda říká, že derby nemívá favorita. Platí to i v tomto případě? „Tenhle zápas ho asi nemá, vzhledem k domácímu prostředí možná může být mírným favoritem Žďár. Očekávám vyrovnaný zápas, který zřejmě rozhodne momentální forma obou protivníků,“ předpovídal kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.

Z utkání by se jen velmi nerad vracel bez bodového zisku. „Žďár je doma hodně silný, většinu bodů získává právě před vlastními fanoušky. My ale jedeme bodovat, až po zápase uvidíme, s čím budeme spokojeni,“ spekuloval.

Byť v prvním kole fotbalisté Bystřice zvítězili, změny v sestavě se nedají vyloučit. „Určitě chystám nějaké změny v našem rozestavení, po pátečním tréninku se rozhodnu také o případných změnách v sestavě. Pokud chceme uspět, musíme se domácím vyrovnat v důrazu i nasazení. Již v červnovém vzájemném duelu totiž hráči Žďáru potvrdili, že hrají hodně agresivně, v tom se jim musíme přizpůsobit,“ dodal Veselý.