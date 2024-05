Přitom v zimní pauze zaznívaly z klubu pesimistické hlasy o tom, že jediným cílem pro jarní odvety je záchrana. Nebyly to, v kontextu současných výsledků Ždírce, až příliš negativní vize?

Ono to chvíli vypadalo s kádrem docela nahnutě, proto byly ty obavy celkem oprávněné. Podle mého bylo klíčové to, že se na poslední chvíli dobře posílilo, noví hráči vyztužili především naši obranu. Kostra týmu je tu navrch už dlouho pospolu a není špatná, proto se nám tolik daří.

Určitě vám ale pomohl také vydařený vstup do jara?

To stoprocentně, ale v tomhle asi nejsme žádnou výjimkou. S počátečními úspěšnými výsledky přišel klid, navíc se nás drželo štěstí v koncovce. Každý fotbalista určitě potvrdí, že když se chytne ten pověstný lauf, hned se každému hraje lépe.

Daří se také vám osobně. Po skoro až zázračném návratu na trávník jste v deseti utkáních už pětkrát skóroval. Přitom jste dlouho naskakoval do zápasů jen v roli náhradníka.

Už jsem to říkal na začátku jara. Kdyby mi tohle někdo řekl před půlrokem, nevěřil bych mu. Že budeme pět kol před koncem divize na šestém místě a já k tomu přispěji pěti góly, to zní jako sen. A to jsem ještě nedal v Havlíčkově Brodě v poslední minutě penaltu, takže mohlo být o branku více. (smích) Ale jinak si to moc užívám, jsem rád za to, jak to se mnou nyní je.

Už jste tedy ve stoprocentní formě?

Dá se říci, že ano. Poslední tři, nebo čtyři zápasy jsem odehrál celé a po fyzické stránce jsme je myslím zvládl. Cítím se v pořádku, pokud bych měl nějaké obavy, ani bych do utkání nešel. Musím to zaklepat, zdraví drží.

Zmínil jste neproměněnou penaltu v Brodě. Jak moc vás mrzelo, že jste nevyužil možnost rozhodnout o výhře právě na stadionu klubu, kde jste v minulosti také působil?

Nebál bych se ten okamžik označit jako kaňku na jinak úspěšném jaru. Tím, že už na tabuli svítila devadesátá minuta, nemohl by Brod na můj gól zareagovat a my bychom brali tři body místo jednoho. Navíc to pro nás mohla být pátá výhra v řadě.

Předpokládám, že to pro vás byla určitě především otázka prestiže?

Ano, je to derby, navíc jsem v Brodě působil, všichni jsme ten zápas chtěli vyhrát. Na pokutový kop jsem přitom nebyl určený, ale věřil jsem si, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Naštěstí nás ta ztráta dvou bodů nemusí tolik mrzet, nejsme pod žádným tlakem.

Nyní vás čeká další prestižní zápas na stadionu Žďáru nad Sázavou (rozhovor vznikl den před sobotním zápasem 26. kola divize D – pozn. red.), kde jste také několik let s úspěchem působil. Jak se do Žďáru těšíte?

Těším se hodně, s kluky ze Žďáru i jejich trenérem jsem v kontaktu, mám tam pořád hodně známých. Zápasy proti Havlíčkovu Brodu a Žďáru jsou pro mě v každé sezony těmi top, mám tam známé, proto doufám, že nám zápas vyjde.

Jaké vlastně jsou cíle fotbalistů Ždírce do závěru sezony?

Po delší době máme velkou možnost hrát o umístění v nejlepší pětce, na kterou ztrácíme jen tři body. Máme rozhodně velkou motivaci zakončit sezonu co nejvýše, byla by to nejlepší sezona za poslední roky.