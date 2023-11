Nebýt některých domácích ztrát v nastaveném čase, bylo by podzimní vysvědčení fotbalistů Vrchoviny na jedničku s hvězdičkou. Červnový sestup ze třetí ligy a návrat do moravskoslezské divize D po pěti letech nijak tým z desetitisícového města biatlonu nepoznamenal.

To ostatně na úvod hodnocení potvrdil také kouč Nového Města. „Třetí místo za zisk dvaatřiceti bodů je dobrým počinem. Konkrétní metu jsme sice neměli, ale já jsem chtěl mít aspoň třicet bodů a hrát nahoře. Obojí se povedlo,“ usmíval se Lukáš Michal.

Přitom po sestupu občas zavládne v klubech velká deziluze a ani o patro níž to není žádná sláva. Ve Velkém Meziříčí by o tom mohli dlouze vyprávět.

To však nebyl případ Vrchoviny. „Soutěž pro nás zkraje byla neznámá. Museli jsme si trošku zvyknout na jiný herní styl, kdy bylo třeba hrát jinak než ve třetí lize, kde jsme chodili z poctivé defenzivy do brejků,“ popisoval Michal.

GLOSA: Kdo stojí za trenérem Šilhavým? Všichni hráči reprezentace rozhodně ne

Jeho svěřencům rozhodně pomohly první dvě domácí vysoké výhry 4:1 v derby nad Žďárem a pak 5:0 nad nováčkem z Pelhřimova. „Najednou jsme soupeře museli přehrávat a donutit je k chybám. Ne vždy se nám to po tom úvodu dařilo,“ sdělil.

Na mysli měl především bodové ztráty domácími remízami s Havlíčkovým Brodem a Lanžhotem. V obou případech hráči Nového Města inkasovali v úplném závěru. „Nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si vytvořili a hosté nás pak za to potrestali,“ mračil se kormidelník Vrchoviny.

Na druhou stranu ale jeho ovečky předvedly v závěru podzimu famózní obraty ve stylu „last minute“ ve Staré Říši a Humpolci. „Dá se říci, že to, co jsme doma ztratili, jsme v těchto utkáních pro změnu získali. Měli jsme především dobré druhé poločasy,“ všiml.

Fyzická kondice a síla při standardních situacích, to byly hlavní dvě silné zbraně celku z města v srdci Vysočiny. „Po hodině hry s námi většina mužstev nedokázala držet krok. Věděli jsme proto, že šance přijdou, šlo jen o to je proměnit. Pomáhali jsme si při tom standardkami, z nich jsme dali hodně gólů,“ potvrdil Michal.

VIDEO: Podívejte se na branky fotbalistů Vrchoviny Nové Město v průběhu podzimu

Oproti spoustě dalších klubů z Vysočiny v soutěži má Vrchovina ještě jeden důležitý plusový faktor. Početné divácké zázemí, na něž se mohla spolehnout i při venkovních výjezdech, „Snažíme se s diváky pracovat, proto jsem rád, že nám to vrací tak velkou podporou,“ pochvaloval si.

Není náhodou, že jedinou prohru si vedoucí juniorka Zbrojovky Brno připsala právě v Novém Městě. „Ve všech domácích zápasech nám diváci vytvořili výbornou atmosféru. A musím říci, že i ve Staré Říši a Humpolci jich bylo tolik, že to byl rozhodně jeden ze střípků, že se nám tyto zápasy podařilo otočit,“ řekl.

Do střelecké formy se postupně vrátil po dlouhé době uzdravený útočník Tomáš Duba. „To bylo velké pozitivum. Čekali jsme, že bude nějaký čas trvat, než se dostane do pohody. To se naplnilo, jeho sedm branek a řada asistencí Tomáše řadily produktivitou k nejlepším,“ potěšilo jej.

Po letním doplnění o šikovné mladíky z blízkého okolí se navíc Vrchovina mohla opřít o široký kádr. „Třeba na to jsme předtím dopláceli ve třetí lize, kdy jsme možností k oživení sestavy tolik neměli. Zato nyní, když jsme po hodině hry vystřídali, bylo to okamžitě znát,“ potvrdil Michal.