Rozdíl jedné třídy se projevil až nečekaně příliš. Divizní fotbalisté Žďáru nad Sázavou zdolali v nedělním přípravném utkání okresního rivala z Nové Vsi vysoko 7:1. „Bylo to pro nás překvapení, čekali jsme mnohem vyrovnanější souboj,“ přiznal asistent trenéra FC Žďas Václav Pohanka.

Fotbalisté Žďáru nad Sázavou (v modrém dresu střední obránce Tomáš Trojánek) v neděli na Bouchalkách porazili Novou Ves vysoko 7:1. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pro čtvrtý tým podzimní tabulky krajského přeboru Vysočiny to byl premiérový zápas v letošním roce. Na jeho výkonu to bylo až příliš vidět. „Na hřišti se to projevilo. Pro Žďár to bylo jejich už třetí letošní utkání, jednoznačně nás přehráli,“ vysvětloval kouč Nové Vsi Radek Šikola.