Ždírecký Tatran už v sobotu po poledni přivítal Břeclav. „Věděli jsme o tom, že Břeclav má mladý a rychlostně vybavený mančaft. Na to jsme se nějakým způsobem připravovali. Pomohlo nám, že poměrně brzy, po centru Novotného, hlavou otevřel skóre zápasu Vopršal,“ popisoval kouč Ždírce Martin Slavík.

Inkasovaná branka ovšem jakoby byla vodou na mlýn soupeře, který měl do konce první půle tři vyložené příležitosti. „Nás musel výrazně podržet gólman Konrád. Hrálo se opravdu ve velké rychlosti, Břeclav však měla více šancí,“ všiml si

Ihned po začátku druhé půle ale hosté po standardce vyrovnali. „Bylo to trošku se štěstím. Dá se ale říci, že hosté byli odměněni za ty nevyužité šance z prvního dějství,“ komentoval.

Rozhodující okamžik přišel za dalších pár minut. Odražený balon ve vápně si našel Matěj Vopršal, dobře si jej pokryl, jeden z obránců Břeclavi jej atakoval a pískala se penalta. „Trenéři Břeclavi se cítili poškození, ale jejich hráči po utkání sami přiznávali, že to byl hloupý faul,“ sdělil.

Definitivně rozhodnout pak mohl Novotný, mířil však jen do tyče. Minutu před koncem naopak stáli při domácích všichni svatí, to když tyč zaduněla také na druhé straně.

Tři body za výhru 2:1 ale zůstaly doma. „Bylo to hodně vyrovnané utkání, soupeř mě příjemně překvapil. Věděl jsem, že do Břeclavi přišlo devět nových hráčů, ale hráli opravdu moc dobře. Zatím ovšem ty zápasy nezvládají jenom svým mládím. Byl to určitě nejlepší soupeř, se kterým jsme letos hráli,“ zdůraznil.

Po dvoutýdenní vynucené přestávce však výkony Tatranu stále ještě nejsou ideální. „Potřebujeme se do toho dostat. K ideálu má naše hra stále ještě daleko,“ musel uznat.

Už ve středu pak Ždírec čeká dohrávka druhého kola na hřišti Velké Bíteše. „Sám nevím, co od toho zápasu očekávat. V případě výhry však můžeme v tabulce poskočit na druhé místo, což je určitě výzva. Uvidíme, rozhodovat budou opět detaily,“ uzavřel Slavík.

Také fotbalisté Velké Bíteše prožili úspěšný víkend. V nedělním souboji s favorizovaným Lanžhotem se navíc mohli opřít o podporu bezmála osmi stovek diváků! „Vyšlo nám počasí, navíc tu byly hody. Lidí přišlo hodně a to mělo vliv na výkon kluků. Všechno se to prostě sešlo,“ pochvaloval si trenér Bíteše Marek Zúbek.

Návštěvě odpovídala také kvalita hry. „Narazila na sebe mužstva, která věděla, co mají hrát. My jsme byli malinko šťastnější, ale šli jsme tomu naproti. Lanžhot má výborný mančaft, o to je výhra cennější,“ pochvaloval si.

Jediná branka nedělního zápasu přišla necelých dvacet minut před koncem. „Po naší standardce se balon odrazil k nohám Pokorného, který jej dopravil do branky,“ popsal.

O středečním soupeři toho Zúbek příliš neví. „Těžko říci, co od toho očekávat. Ždírec má hodně bodů na to, že neodehráli příliš zápasů. Doufám ale , že budeme pokračovat v tom rozpoložení, v jaké jsme byli doposud.“