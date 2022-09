Nejprve k čistě fotbalovým věcem. Vstup do derby sice lépe vyšel Žďáru, ale postupem času převzal iniciativu domácí soubor. „Využívali jsme především kraje hřišť, kde bylo, vzhledem k tomu, že Žďár hrál na tři obránce, hodně prostoru. Pomohl nám také první gól, kdy Vopršal zužitkoval centr Pavla Novotného,“ popisoval trenér Ždírce Michal Votava.

Ex-žďárský útočník Matěj Vopršal přidal po změně stran druhý gól z pokutového kopu, v úplném závěru pak výhru 3:0 pečetil Šrámek. „První půle byla opatrná, nikdo nechtěl udělat chybu. To druhý poločas už byl určitě výživnější,“ komentoval lodivod Tatranu.

Jeho protějšek hledal na výkonu svých oveček jen těžko nějaká pozitiva. „Zápas rozhodl náš špatný přístup a tím také i špatný výkon. Kromě úvodních deseti minut a dvou fází ve druhé půli jsme nepodali výkon, jaký bych si představoval. Výsledek byl proto takový, jaký byl. Pokud chceme bodovat, musíme k zápasu přistoupit úplně jinak,“ zlobil se na výkon svého celku kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Zřejmě nejzajímavější fáze zápasu se však udála mezi 74. a 78. minutou sobotního derby. Postupně totiž na hřišti padly hned čtyři červené karty!

Všechno začalo ostrým zákrokem hostujícího Sodomky na Novotného. „To byl ostrý šlapák, myslím, že byla červená naprosto na místě. Bohužel si na Zorra mstitele zahrál Matěj Vopršal, strčil do Sodomky a musel také pod sprchy,“ mrzelo Votavu.

„Přiznám se, že jsem čekal, že to sudí vyřeší dvěma žlutými kartami. Pro nás by to nic neřešilo, protože Sodomka už jednu žlutou měl, takže by stejně viděl červenou. Šlapák to byl, ale podle mě ne na vyloučení,“ řekl Pohanka.

Červený mariáš ovšem pokračoval. Už za další dvě minuty putoval po druhé žluté předčasně pod sprchy také stoper hostů Vitásek. „První byla úplně zbytečná, ta druhá podle mého přísná,“ kabonil se trenér Žďáru.

A za další dvě minuty se mu obličej protáhl ještě více, protože to se ze hřiště ze stejného důvodu jako Vitásek pakoval další bek Severa. „Opět, první zbytečná za řeči. Ale ta druhá, tu jsem trošku nepochopil. Severa si na stoperu zpracoval míč, soupeř jej přidržel, to sudí pustil, následně Severa fauluje, ale balon míří k rohovému praporku, takže žádné přerušení slibně se rozvíjející akce. A i když už hrajeme v devíti, zápas je rozhodnutý, přesto sudí tahá další červenou,“ zlobil se.

A dále ještě na toto téma pokračoval. „Zlobím se na všechny tři hráče, protože jsme karty inkasovali za řeči, nebo úplně naivní či hloupé fauly. Na druhou stranu ale také na rozhodčí. Metr, který nastavují, je šílený. Předchozí tři zápasy jsme za otloukánky, zákroky na naše hráče, které volají po kartách, se pomalu nepískají. A teď přijdeme v jednom zápase, který přitom vůbec nebyl vyhrocený, hned o tři vyloučené,“ rozčiloval se Pohanka.

Že nešlo o vyhrocené utkání potvrdil také kouč Tatranu. „To rozhodně ne. Vybočil z toho pouze zákrok Sodomky a odveta Vopršala. Jinak šlo o klidný zápas. Hlavně červená Matěje byla úplně zbytečná, tak zkušený hráče se prostě musí ovládnout.“

Zisk tří bodů posunul fotbalisty Ždírce už na druhé místo tabulky. „S výhrou jsem samozřejmě spokojený, zápas se nám celkem povedl. Jedinou kaňkou je to vyloučení, protože tak přijdeme o Vopršala pro další zápas. Ale nějak si s tím poradíme,“ doplnil Votava.

Na druhé straně panovaly naprosto odlišné pocity. „Svoji roli na našem výkonu sehrály i další nepříznivé okolnosti. Marek Šerý, kterému se v posledních týdnech hodně dařilo, měl oteklé koleno a mohl tak hrát sotva na padesát procent svých možností. Problémy měli i další hráči, bohužel ale máme úzký kádr, takže museli všichni na hřiště,“ prozradil Pohanka, který bude v neděli, kdy Žďár přivítá nepříjemné Tasovice, horko těžko skládat základní sestavu.

„Teď nás bylo dvanáct a tři lidi vypadli. V tuhle chvíli opravdu nevím, s kým budeme proti Tasovicím hrát. Je to ale náš problém, který musíme vyřešit,“ sdělil.