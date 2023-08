Jeho svěřenci se ale museli kromě soupeře popasovat i s dalšími okolnostmi. „Do duelu jsme šli stále ještě z přípravné fáze kondičního charakteru,“ pokračuje Michal. „Navíc v Kuřimi byl těžký terén. Vysoká tráva, ve dvacáté minutě se tam přehnala průtrž, takže hřiště bylo silně podmáčené. Naše hra z těchto všech důvodů ještě nebyla urovnaná a měla celkově všechny znaky přípravného utkání. Viděl jsem u nás špatný pohyb, špatné držení balonu, špatné posouvání v bloku,“ vypočítal své postřehy kouč.

Novoměstským hráčům nahrála vstřelená první branka zápasu. „Byl jsem rád, že jsme se dostali do vedení z dobře provedené standardky. V prvním půlce jsme měli my i soupeř několik šancí. Také díky štěstí jsme první poločas vyhráli,“ uznal Michal.

Jenže potom se vše zkomplikovalo. „Po přestávce jsme chtěli přidat druhý gól, což se nepovedlo. Naopak jsme zaváhali a soupeř srovnal. Poté to byla taková přelévaná nahoru dolů. Samozřejmě mě těší, že jsme z další standardky dokázali rozhodnout. Potěšilo to i toho důvodu, že jsme nemuseli jít do prodloužení a vkládat do utkání další síly.“

Rozhodující branka padla osm minut před koncem. Hráči Vrchoviny tak prokázali lepší fyzickou připravenost. „Od nějaké šedesáté minuty byla patrná únava na obou týmech. Zhruba od sedmdesáté minuty pak byla větší na soupeřově straně. Také proto jsme byli víc na balonu a soupeře jsme tlačili,“ komentoval závěr duelu Michal.

V Novém Městě se tak mohou těšit na druholigového protivníka – SK Líšeň. „Určitě je to zajímavý soupeř. Také proto jsme chtěli utkání v Kuřimi zvládnout. Duel to bude pro diváky určitě atraktivní, takže jsme rádi, že budeme mít doma hezký zápas,“ zní z klubu.

Ještě před tím ale bude rozehrán nový divizní ročník. Co čeká hráče SFK v týdnu před sobotním domácím utkání se Žďárem nad Sázavou? „Toto už bude klasický předzápasový týden. Ještě pracujeme i na posílení kádru. Doufám, že se v tomto týdnu ještě něco podaří,“ uzavřel Lukáš Michal.