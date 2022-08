Třicet branek si přál loni nastřílet Pavel Svoboda. Vyhlášený šutér, který svými zásahy táhl fotbalisty Speřic za historickým postupem do divize, nakonec skončil pouhé dvě trefy před tímto cílem. Přesto o jeho titulu nejlepšího střelce krajského přeboru Vysočiny nebylo pochyb.

V divizi si také on odbude premiéru, byť má za sebou ve svých třiadvaceti letech už poměrně pestrou minulost. „Od žákovských let jsem až do mých devatenácti kopal v Jihlavě. Následně jsem toho ve Varnsdorfu moc neodehrál, v Novém Městě jsem si připsal dva nebo tři starty ve třetí lize. Pak jsem profi fotbal odepsal a šel jsem do Speřic,“ popisoval křivolaké cesty svého fotbalového osudu Pavel Svoboda.

V divizi přesto nechce hrát druhé housle. „Tak trošku jsem se na to díval a myslím si, že nějakých deset až patnáct gólů by mohlo být reálných. Uvědomuji si, že to není úplně málo, ale pokud budu zdravý, stejně tak i další spoluhráči, věřím si na tuto metu,“ komentoval.

Právě zdravotní stav mu na konci uplynulé sezony překazil cíl v podobě magické třicítky. „Měl jsem vyvrknutý kotník, který mě v závěru ročníku limitoval. Jinak si myslím, že bych se na těch třicet branek dokázal dostat. Ale to se netýká pouze mě, na hřišti je pokaždé jedenáct hráčů a když někdo z nich vypadne, je to pokaždé na naší souhře poznat,“ doplnil rychlonohý útočník Speřic.

Na nový ročník se těší, ale panuje i zdravá nervozita. „Spousta kluků má poměrně náročné zaměstnání, skloubit to na úrovni divize s trénováním nebude jednoduché. Je to ale historický milník klubu, budeme se chtít ukázat,“ prozradil.

A na jaké umístění si ve Speřicích v divizi troufají. „Podle mého je reálné, pohybovat se uprostřed tabulky. Důležité bude, jak se nám do soutěže podaří vstoupit,“ dodal Svoboda.