Shodně na domácí půdě, ale rozdílným způsobem, vstoupili do jarní části letošního ročníku moravskoslezské divize D fotbalisté Velkého Meziříčí a Staré Říše. Tedy dva nejhorší týmy podzimní tabulky čtvrté ligy.

Na předposlední fotbalisty Velkého Meziříčí čekal důležitý souboj proti krajskému rivalovi, který na tom v tabulce po podzimu také nebyl ideálně. Jenže v nedělním dopoledni na domácí umělé trávě podlehli Ždírci nad Doubravou 1:3.

Jak už je na umělce v Meziříčí tradicí, hrálo se na větrné hůrce. „Zápas jsme i proti silnému větru nezačali zle. Vytvořili jsme si také jednu vyloženou příležitost, kterou jsme bohužel neproměnili,“ lehce si postýskl trenér Meziříčí Milan Volf.

A trest na sebe nenechal dlouho čekat. Hráči Ždírce si totiž během deseti minut vypracovali dvoubrankový náskok. „První gól jsme inkasovali prakticky z ničeho. U druhého se opět projevil náš malý důraz, kdy jsme nedokázali přerušit křídelní akci soupeře,“ kroutil hlavou.

Naštěstí pro celek z města pod dálničním mostem hosté další tutovku zahodili a minutu před půlí Mirek Malata z pokutového kopu snížil. „Po pauze jsme hráli po větru, proto jsme chtěli být hodně aktivní. Naše převaha byla výrazná, jenže ani jedinou ze čtyř vyložených příležitostí jsme nedokázali zúročit,“ mrzelo trenéra Velmezu.

Nedáš, dostaneš platilo také v tomto případě. Ždírec minutu před koncem definitivně rozhodl. „Prohra je velkou komplikací, jaro jsme zahájili nejhůř, jak to šlo. Nemohu klukům upřít, že by se nesnažili, ale chyběl mi větší důraz v obou šestnáctkách,“ všiml si Volf.

A ještě dodal. „Ždírec byl určitě k poražení, o to větší škodou je pro nás konečný výsledek. Chce to od nás více obětavosti, rvavosti, ale i daleko větší touhy chtít vstřelit branku.“

Poslední Stará Říše se doma už v sobotu představila v krajském derby proti Havlíčkova Brodu. A svého soupeře zaskočila tím, že se zápas, místo původně plánované umělé trávy v Jihlavě, uskutečnil na té přírodní v Říši.

Byl v tom i taktický plán? „Nebudu zapírat, že jsme věřili, že by to mohla být naše menší výhoda. Brod je zvyklý na umělku, naopak my jsme na našem hřišti předtím už třikrát trénovali,“ pousmál se kouč Staré Říše Lukáš Staněk.

Konečnou remízu 1:1 považoval za odpovídající dění na hřišti. „Remíza je asi spravedlivá. Spokojení můžeme být s přístupem a předvedenou hrou. Je to neprohra, člověk se může chlácholit tím, že získal bod, ale současně je to i ztráta. Převládají smíšené pocity,“ neskrýval Staněk.