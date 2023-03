1. Můžete zhodnotit zimní přípravu týmu?

2. Ke kterým změnám došlo v kádru během pauzy?

3. S jakými cíli vstupujete do jarní části?

JINDŘICH ADAMEC, Slovan H. Brod

1. Nemyslím si, že zimní příprava byla taková, jakou bych si představoval. V přípravných zápasech se ani jednou nesešla ideální sestava, pokaždé jsme museli trošku improvizovat. Rotace hráčů byla větší, než bychom čekali. S tím byla spojená i docházka, komplikací byla řada nemocí a zranění. Zlomenou ruku měl Coufal, až později zahájil přípravu Bajer… Čekali jsme, že budeme mít mančaft daleko dříve pohromadě. Naštěstí se nám marodka s blížícím se začátkem jara postupně vyprazdňovala.

2. Po podzimu tým opustili obránci Peca s Turkem. To určitě byla ztráta, ale vím, že jsme schopni je nahradit. Posílení mužstva jsem si samozřejmě přál, ale bohužel se dotáhnout přestup vytipovaných fotbalistů nepodařilo. Rozhodně to ale není tak, že bychom nad tím zlomili hůl, snažíme se oslovovat další hráče, může se stát, že ještě někdo dorazí. Nebudeme si nic nalhávat, největší bota nás tlačí na hrotu útoku.

3. Nemyslím na nic jiného, než je záchrana divize. Z prvních čtyř kol hrajeme třikrát doma, navíc narazíme na podobně ohrožené Humpolec a Starou Říši. Pokud by nám úvod jara vyšel, pak se případně můžeme bavit o něčem jiném, než je „jen“ záchrana. Věřím, že to psychicky zvládneme.

OLDŘICH VESELÝ, SK Bystřice n. P.

1. V první řadě jsem rád, že se nám vyhýbala zranění. Jedinou výjimkou je záložník Padrtka, který si, nikoliv na fotbale, smolně přetrhl achilovku a na jaře nám bude citelně chybět. Tréninky probíhaly podle plánu, přálo nám i počasí, takže se dalo bez problémů trénovat venku. V tom měl hlavní slovo kondiční trenér Pavel Blaha.

2. Kádr pro jaro ještě není uzavřený. Otazník stále visí nad záložníkem Šmerdou, který u nás na podzim hostoval z Bohunic, a krajním záložníkem Chloupkem z Blanska. Také on za nás už na podzim hrál. Pořád ještě nevíme, zda nám je tyto kluby pustí i pro jarní část. Spokojený proto určitě nejsem, protože kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům s kolenem ukončil kariéru stoper Kuldan. Toho by měl nahradit Ondřej Toman, kterého jsme přivedli z Počítek. Pokud By Šmerda s Chloupkem nepřišli, budeme slabší než na podzim. Musíme tudíž udělat vše pro to, aby se kádr doplnil.

3. Vyloženě myslíme jen na záchranu divize. Nechceme být týmem, který jako jediný ze všech tří moravských skupin bude mít černého Petra v podobě sestupu.

ROMAN VESELÝ, A.F.C. Humpolec

1. Vyhýbala se nám zranění, musím to zaklepat. Jsem za to rád, protože na podzim nám stabilně chybělo čtyři nebo pět hráčů základní sestavy a bylo to hodně znát. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Pokud jde o tréninkovou účast, bavíme se neustále o tom, že ve výkonnostním fotbalu trenér připravuje tým jinak než v tom profesionálním. Musíme respektovat, že hráči mají zaměstnání nebo školu.

2. Největší posilou je pro nás návrat zraněných hráčů. Díky tomu se z pozice stopera mohl na hrot útoku vrátit Pešek, který umí udržet balon, ale hlavně zachovává chladnou hlavu v koncovce. A to je na fotbale to nejdůležitější. Spolupráce Peška s Havlínem v přípravě fungovala, snad to bude dobré i v sezoně. Každopádně nyní máme směrem dopředu větší sílu než na podzim.

3. Jednoznačným cílem je samozřejmě záchrana. A to i když víme, že třeba hned za rok proběhne reorganizace soutěží a bude všechno jinak. Ale Humpolci divize sluší. Podzim byl sice hodně nepodařený, hlavně kvůli spoustě zranění, ale ti kluci chtějí o udržení divize zabojovat. Hrajeme sedmkrát doma, o jeden zápas více než venku, to by mohla být naše malá výhoda. Myslím, že máme na to, abychom doma zápasy zvládali, snad tomu tak bude.