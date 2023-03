1. Můžete zhodnotit zimní přípravu týmu?

2. Ke kterým změnám došlo v kádru během pauzy?

3. S jakými cíli vstupujete do jarní části?

MAREK ZÚBEK, FC PBS Velká Bíteš

1. Nijak zvlášť jsem nad ní nepřemýšlel, ale účast hráčů nebyla ideální. Ať už z důvodů zdravotních či pracovních. Na to, že jsme měli k dispozici docela dost hráčů, nebyla účast taková, jakou bych si představoval. A to nemyslím nijak kriticky. Jinak příprava probíhala podobně jako v předešlých letech. V přípravných zápasech jsem byl, až na vysokou prohru s Blanskem, docela spokojený.

2. Doufám, že budeme silnější než na podzim. Do kádru se vrátila řada dlouhodobých marodů, ale jejich zranění nebyla jednoduchá, zatím to proto není úplně ideální. Bude potřeba nějaký čas, než se dostanou do stejného rozpoložení, v jakém byli před zraněním.

3. Na jaře bychom chtěli dosáhnout minimálně stejného bodového zisku jako na podzim. Záležet ale bude na řadě okolností. Fluktuace hráčů v jiných týmech je taková, že se dá jen těžko měřit a odhadovat rozložení sil. Tabulkově chci jít určitě výš, protože deváté místo rozhodně neodpovídá kvalitě fotbalistů, kteří tu jsou.

JIŘÍ HOLENDA, TJ Dálnice Speřice

1. Tréninková morálka byla dobrá, byl jsem spokojený, i když to nechci přeceňovat. Naopak se zápasy to bylo špatné, protože původně naplánované týmy Jindřichova Hradce a Kutné Hory zrušily přípravné duely, což mě vůbec nepotěšilo. Neměli jsme tak kvalitní soupeře, jak bych si představoval.

2. Kádr je otevřený. Doufám, že dotáhneme příchody obránce Vágnera z Ledče a gólmana Švece z Žirovnice. Pokud by oba dopadli, budu spokojený. Naopak asi celé jaro bude mimo útočník Pavel Svoboda, který byl na operaci s kolenem.

3. Určitě bychom na jaře už chtěli udělat nějaký bod venku, protože v tom jsme úplně nejhorší. Prioritou je klidná záchrana, pokud uděláme alespoň tolik bodů co na podzim, bylo by to super, ale bude to těžké. Rozhodně nechceme zabřednout do problémů nejhorších týmů v soutěži. Doufám, že prožijeme klidné jaro.

LUKÁŠ STANĚK, FSC Stará Říše

1. Scházeli jsme se v obstojném počtu, jako vždy nás postihla chvilková indispozice, kdy jsme měli hodně marodů a zraněných. Takže třeba k utkání s Jindřichovým Hradcem bylo k dispozici jen jedenáct hráčů. V přípravných zápasech nám nešly jejich závěry, což nebyla otázka kondice, ale spíše jakési naší ležérnosti.

2. Posílili nás tři hráči. Z juniorky Jihlavy dorazili bek Tomáš Lát a záložník Jan Růžička. To jsou hráči, kteří neměli žádný problém zapadnout do naší koncepce. Dobře se jeví také ukrajinský krajní záložník či obránce Tupik. Pokud by se podařilo získat kvalitního útočníka, byli bychom ještě silnější.

3. Prvotním cílem je co nejrychlejší záchrana, to je první a nejdůležitější úkol. Ale jen na to bych se nesoustředil. Chceme zvednout i náš bodový zisk, protože na podzim se nám to dařilo jen sporadicky, v tom chceme být lepší a produktivnější. Na podzim jsme se mohli spolehnout na kvalitní defenzivu, doufám, že se na tom nic nezmění.