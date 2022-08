Stará Říše přišla především o většinu zahraničních hráčů, kteří za ni nastupovali během jarní části. V první řadě si musela „odškrtnout“ dva ukrajinské fotbalisty. „Iermachenko je dlouhodobě zraněný. Byl na artroskopii kolene a čeká jej plastika křížového vazu. Minimálně pro celý podzim je tak ze hry,“ mračil se Nedvěd.

A pokračoval. „Zastavnyi už s námi také netrénuje, protože by to chtěl zkusit s fotbalem jinde. V kádru pak rovněž skončili všichni afričtí fotbalisté. O trojici z nich jsme už neměli zájem my, Dano pak trénuje v třetiligovém Blansku.“

Aby toho nebylo málo, přijde celek z Jihlavska také o dva zkušené borce z domácích luhů a hájů. „Gólman Jícha chce přestoupit domů, do Luk nad Jihlavou. Nehyba by pak rád zkusil novou výzvu.“

Že nebude nová sezona zrovna procházkou růžovým sadem naznačila sobotní vysoká prohra 0:5 v MOL Cupu na půdě Ždírce. „Podobně jako předtím v přípravných utkáních za nás museli nastoupit hráči z béčka,“ postýskl si předseda Říše.

Částečnou radost mu udělal návrat dvojice fotbalistů, kteří na jaře působili v Rakousku. „Filip Nechvátal i Matyáš Kříž za nás nastupovali ještě loni na podzim,“ připomněl.

Rozjednané pak mají ve Staré Říši ještě další tři hráče, hlavně na pozici do útoku a místo stopera. I kdyby jejich příchod dopadl, na cíli pro letošní ročník se nic nezmění. „Nebudeme si nic namlouvat, jediným cílem je záchrana,“ zdůraznil Nedvěd.