Hráči FC Žďas potvrdili, že dobrý start do sezony nebyl náhodný. S favorizovaným Hodonínem se na Bouchalkách rozešli smírně po bezbrankové remíze.

„Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání. Hrálo se ve vysokém tempu, šancí k vidění moc nebylo, byla to spravedlivá remíza. Obě strany hrály zodpovědné v obraně, současně se těžko prosazovaly směrem dopředu,“ všiml si kouč Žďáru Petr Nedvěd.

Se ziskem bodu byl spokojený. „Řeknu to asi tak, že za bod jsme rádi. Hodonín byl nejkvalitnějším mančaftem, na který jsme letos narazili,“ přiznal.

Tomu odpovídala i hodně slušná návštěva necelých čtyř stovek diváků. „Hodně lidí bylo zvědavých, jak to zvládneme. Někteří možná i na to, kolik gólů dostaneme,“ usmál se Nedvěd, ale hned zvážněl. „Je to slušné číslo, byli jsme za takovou návštěvu rádi.“

Ještě lépe si v sobotu vedli fotbalisté Bystřice. Na Lužánkách deklasovali Humpolec tenisovým výsledkem 6:1. První dvě branky přitom padly v úvodní desetiminutovce. „Další gól už v první půli k vidění nebyl, byť jsme měli další šance. Pojišťovací třetí branka ovšem ještě nepřišla,“ popisoval úvodních pětačtyřicet minut trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Po změn stran ale jeho ovečky přidaly další čtyři přesné zásahy. „Mrzí mě jen zbytečná ztráta balonu, po níž jsme v úplném závěru Humpolci dovolili vstřelit branku,“ neodpustil si drobnou kritiku.

Zisk tří bodů přišel v pravou chvíli. Po úvodní výhře nad Starou Říší totiž Bystřice následně třikrát prohrála. „Jak už jsem avizoval, teď máme sérii utkání s mančafty, které by měly být na naší úrovni. Já si dokonce myslím, že jsme o něco lepší než oni, to ale musíme potvrdit na hřišti,“ podotkl.

Navíc jej mohlo těšit, že si mužstvo poradilo i bez svého špílmachra, zraněného záložníka Zbytovského. „Je dobře, že jsme schopní zápasy solidně odehrát i bez něj. Snad mu vyšetření kolene dobře dopadne a bude brzy fit,“ vyslovil přání.

Mužem zápasu byl útočník Miloš Prášil, autor čtyř branek. „Je na něm vidět, že poslední dobou stíhá tréninky. Je to nyní náš rozdílový hráč. Navíc si našel novou přítelkyni, která chodí na naše zápasy a přináší mu štěstí,“ usmíval se.

V plánu má bodovou sérii, která by tým posunula v tabulce do jejího klidného středu. „Nyní nás čeká těžký zápas v Tasovicích. Pojedeme povzbuzení, bodovat chceme i tam,“ dodal Veselý.