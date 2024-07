Co všechno čtyřicetiletý trenér, který vedl po loňském sestupu ze třetí ligy tým ve své druhé sezoně, ještě Deníku prozradil?

O NEPODAŘENÉM JARU

Nedařilo se nám převážně v domácím prostředí, kde jsme se snažili soupeře přehrát kombinační hrou, ale inkasovali jsme hloupé góly po individuálních chybách. Jaro nás nezastihlo v dobré formě.

O POČETNÉ MARODCE

Byl to první klíčový faktor neúspěšného jara. Obranná formace se postupně rozpadala a z toho pramenily chyby které jsme dělali a zápasy nezvládali. Mělo to jediné pozitivum, že jsme dali šanci hráčům širšího kádru, což by se mělo zúročit v budoucnosti.

O ABSENCI UMĚLÉ TRÁVY

Druhý důvod špatných jarních výsledků. Ve srovnání s našimi soupeři máme výrazně horší tréninkové podmínky. Absence umělé trávy je znát a opakovaně je pro nás jarní část sezóny problémem. Věřím ale, že letos to snad bude už naposledy a připravené projekty se v nadcházejícím roce podaří realizovat.

O PLUSECH A MINUSECH SEZONY

Obecně jsem s celkovým výsledkem spíše zklamaný. Po dobrém podzimu jsme chtěli i ve druhé polovině ročníku prohánět dvojici největších favoritů, což se nepodařilo. Inkasovali jsme více branek než pro nás bylo obvyklé, tam si vybrala svou daň zranění v defenzivě. Těší mě ale, že jsme dokázali dát po suverénním béčku Zbrojovky nejvíce gólů v soutěži.

O PLÁNU PŘÍPRAVY NA NOVOU SEZONU

Přípravu zahájíme poměrně brzy, už v pondělí osmého července. Během té krátké doby odehrajeme tři přípravná utkání a předkolo MOL Cupu. Trénovat budeme čtyřikrát týdně, abychom zvládli co nejvíce práce.