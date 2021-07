Čtveřice přípravných utkání čeká před startem nového ročníku moravskoslezské divize na fotbalisty Bystřice. Žádný tahák mezi nimi ovšem nenajdete. Třikrát soupeři z krajského přeboru, k tomu dorost brněnské Zbrojovky.

Podle trenéra Oldřicha Veselého to ovšem neznamená, že by na jeho ovečky čekaly zápasy, které je dostatečně neprověří. „Ráječko i Boskovice sice působí „pouze“ v krajském přeboru, ale svými kvalitami by v pohodě mohly nastupovat v divizi. Hráváme s nimi pravidelně a víme proto, že nás určitě patřičně prověří,“ vysvětloval osmatřicetiletý kouč Bystřice.

Ten svým hráčům od druhého červencového týdne ordinuje především nabírání fyzické kondice. „Nyní jedeme takovou klasickou hrubou přípravu. Třikrát týdně se věnujeme kondici, do toho pokaždé vložíme zápas. Ale ne o víkendu, nýbrž v průběhu týdne,“ nastínil.

Těšit může Veselého uzdravení zkušeného záložníka či útočníka Radka Sklenáře. „Během minulé sezony měl problémy s kolenem, ale nyní to vypadá, že už by měl být fit. Doufejme, že koleno vydrží a já s ním budu moci počítat,“ vyslovil své přání.

Také útočník Miloš Prášil už si vyléčil poraněná třísla. Horší je to s dalším marodem, záložníkem Michalem Mazlem. „S ním teprve budu mluvit. Měl nějaké komplikace s ledvinami a teď nevím, jak se jeho situace vyvíjí,“ sdělil.

Jeden odchod je jistý. Záložník Roman Holeš, mladší bratr reprezentační opory Tomáše Holeše, míří do A-třídního Herálce. „Kvůli zaměstnání nestíhá trénovat a působení v Herálci je pro něj určitým východiskem. Ještě to není definitivní, ale asi to tak dopadne,“ naznačil.

Rušno je ještě kolem záložníka Filipa Adamce, o nějž usiluje třetiligové Blansko. „O něj bych ale za žádnou cenu nechtěl přijít,“ neskrýval.

V kolonce posil jsou tři jména. Obranu by měl vyztužit mladý Adam Jiránek, který se do klubu vrací po působení v mládežnických kategoriích FC Vysočina. „Jde o křídelního hráče, který by mohl nastupovat i v záloze. Jeví se velice dobře, navíc je to rychlostní typ hráče. Odcházejícího Holeše by tak mohl nahradit,“ pochvaloval si kouč Bystřice.

Stále v jednání je návrat univerzála Pavla Blahy. „Ten by se nám do středu pole moc a moc hodil. Je na tom výborně kondičně, snad se s Kunštátem na jeho příchodu k nám nějak dohodneme. Sám Pavel se chce do Bystřice vrátit,“ popsal.

Poslední nová tvář je z vlastní líhně. „Z našeho dorostu nyní vychází obránce Michal Hofman. Na základní sestavu to u něj asi hned nebude, ale má v sobě perspektivu. K tomu zkouším i některé další šikovné dorostence,“ usmíval se.

Kádr pro nadcházející divizní ročník je tak zřejmě uzavřený. „Kdyby se nabídla možnost získat ještě nějakého hráče, samozřejmě bych se jí nebránil. Nyní mám ale k dispozici osmnáct hráčů, což je docela dost. Doufám, že jsme si marodku vybrali loni. Pokud budeme kompletní, jsme určitě konkurenceschopní,“ doplnil Veselý.