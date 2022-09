Hráči FC Žďas tak sobotní derby dohrávali pouze v osmi lidech na hřišti. Více o průběhu tohoto duelu přineseme čtenářům Deníku v úterním vydání.

Naopak domácí prostředí příliš nepomohlo fotbalistům Havlíčkova Brodu. Jejich utkání s juniorkou FC Vysočina skončilo vysokým vítězstvím hostujícího celku 6:2. Na něm měl rozhodující podíl útočník Adam Savi. Ten totiž předvedl málo vídaný střelecký koncert, při němž zatížil konto Slovanu pěti přesnými zásahy.

V posledním krajském derby se v souboji dvou celků ze spodku tabulky utkal nováček ze Speřic se Starou Říší. Fotbalisté TJ Dálnice vyšli po úvodním vysokém vítězství nad Bystřicí třikrát naprázdno, proto už potřebovali opět bodovat jako sůl.

Zahozené šance sebraly Slavoji vítr z plachet, Nová Ves slavila vysokou výhru

A povedlo se jim, když celek z Jihlavska zdolali těsně 2:1. Jejich výhra se ovšem nerodila lehce. „První poločas jsme začali hodně defenzivně, podobně ale také Stará Říše. Byla to tak spíše taktická bitva,“ komentoval trenér Speřic Jiří Holenda.

Změna nastala až po půlhodině hry. „Udělali jsme změnu v rozestavení, po níž jsme začali hrát více ofenzivněji. A hned se to vyplatilo, když Svoboda utekl po lajně a jeho akci na zadní tyči zakončil Vlček úvodní brankou zápasu,“ lebedil si.

S výkonem svých oveček ovšem nebyl Holenda příliš spokojený. „Nechci říci, že to byl fotbal úrovně krajského přeboru, ale na divizi to bylo rozhodně málo. Příliš se mi to nelíbilo,“ neskrýval rozpačité dojmy.

Vstup do druhé půle ovšem jeho ovečkám vyšel parádně. Fukan po dvou minutách přidal druhý gól Speřic – 2:0. „Zkraje druhé půle jsme Starou Říši zatlačili. Vyplynul z toho trestný kop, následně roh, po němž se přesnou hlavičkou prosadil Fukan,“ usmíval se.

Vynucené střídání kapitána Štěpánka však hru Speřic v závěrečné dvacetiminutovce negativně poznamenalo. „Dokud byl na hřišti, hráli jsme v obraně perfektně. Jenže Martin se pak nešťastně srazil s gólmanem a musel ze hřiště. Naše defenziva pak už nebyla tak organizovaná,“ mrzelo kouče Speřic.

Cíle Nového Veselí: V extralize postoupit do play-off a uspět v obou pohárech

Čtvrthodinu před koncem Zarovnii tečovanou střelou snížil a celek z Pelhřimovska se strachoval o výsledek. „Hosté pak měli řadu trestňáků a rohů, při nichž jsme se modlili, aby balon neskončil v brance. Výhru jsme ale uhájili, jsme tak spokojení,“ oddechl si Holenda.

Fotbalisté Staré Říše tak ke svým dosavadním dvěma bodům další nepřidali. „Ačkoliv jsme se celý týden připravovali a věděli, co budou Speřice hrát, nezvládli jsme ten zápas hlavně v osobních soubojích,“ postýskl si asistent trenéra Staré Říše Lukáš Staněk.

Oba inkasované gól byly podle jeho slov poměrně laciné. „Dvakrát jsme zbytečně propadli. Při tom prvním jsme si nepohlídali odražený balon a Speřice šly lehce do vedení,“ mračil se.

Možná ještě více Staňka mrzel druhý inkasovaný gól po pár desítkách vteřin druhého dějství. „Nebyli jsme dostatečně koncentrovaní, což nám sebralo vítr z plachet,“ kritizoval své svěřence.

Přesto se Stará Říše dokázala vrátit do zápasu. „Snížili jsme a pak dokonce i vyrovnali. Bohužel ten gól kvůli ofsajdu neplatil. Hráči Speřic pak hodně kouskovali hru. Sami přiznávali, že výsledek pro ně byl tentokrát důležitější než předvedená hra,“ povšiml si.

Hlavní příčinu prohry viděl Staněk okamžitě. „Jsme zklamaní, po dvou povedených zápasech jsem si věřili, že se ještě více zvedneme. Domácí byli houževnatější, nedokázali jsme si s jejich důrazem poradit,“ dodal.