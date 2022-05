V první půli jeho ovečky přežily velký tlak domácího favorita. „Pro další vývoj bylo klíčové, že jsme v této fázi neinkasovali. Hráči Zbrojovky měli tři velké příležitosti i řadu dalších závarů před naší brankou,“ popisoval.

Že by měl celek z Pelhřimovska štěstí, ovšem Veselý odmítal. „Nerad používám slova jako štěstí či smůla. Domácí byli lepší, dostupovali nás, získávali míče, ale ustáli jsme to. Nejen díky výborným zákrokům gólmana Prchala, ale také obětavostí všech hráčů v poli.“

Po změně stran navíc Humpolec začal zlobit také směrem dopředu. „Dál jsme perfektně bránili, ale dovolili si i v útoku. Domácí si nevěděli rady,“ potěšilo jej.

Necelou čtvrthodinu před koncem pak o překvapivé výhře celku z Vysočiny rozhodl Šerý. „Podali jsme vynikající týmový výkon. Vyhrát na půdě béčka Zbrojovky je velký úspěch,“ lebedil si trenér A.F.C.

A ještě dodal: „Kluci nespoléhali na remízu a do poslední chvíle se rvali o výhru. To byl cenný poznatek jejich charakteru.“

Na devátém místě je nyní Humpolec blízko k posunu do první poloviny tabulky. „Pokud by se nám to podařilo, byl by to obrovský úspěch. Musíme ale dál pracovat,“ sdělil Veselý.