Největší pozornost se bude z víkendového programu soustředit v sobotu na bystřické Lužánky. Domácí celek přivítá v souboji dvou celků, kterým start do nového ročníku příliš nevyšel, fotbalisty Humpolce.

Potřebují bodovat. To platí jak o fotbalistech Bystřice nad Pernštejnem (v červeném), tak také o Humpolci, kteří se v sobotu na Lužánkách potkají ve vzájemném souboji. | Foto: Zdeněk Smejkal

Bystřice získala z dosavadních čtyř utkání jen tři body. „Hrajeme doma, to nám velí zvítězit. Chceme hrát aktivně a diktovat tempo hry. Věřím, že šance si vytvoříme, bude to jen o jejich proměňování. Naše produktivita zatím není úplně taková, jaká by měla být,“ zmínil kouč Bystřice Oldřich Veselý.