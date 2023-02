Před rokem přišli o dvojici zkušených útočníků, letos postihla divizní fotbalisty Havlíčkova Brodu ztráta na opačné straně hřiště. Stoper a kapitán Slovanu Roman Turek totiž zamířil do nižší rakouské soutěže.

Trenér Brodu však věří, že absence třicetiletého obránce se na hře jeho týmu příliš neprojeví. „Už v průběhu podzimu jsme cítili, že to není ono. Roman měl velký časový deficit, lepil to, jak se dalo, bylo to pro něj náročné,“ popsal Jindřich Adamec.

S odchodem obránce s bohatými zkušenostmi tak v podstatě počítal. „Už když jsem měl v listopadu pohovory se všemi hráči, tak Roman naznačil, že zvažuje nabídku z Rakouska,“ potvrdil.

Druhým dechem lodivod Slovanu dodal, kdo by měl Turka ve středu obrany nahradit. „Nějaké varianty rozhodně máme. Třeba letním návratem Milana Vrzala z Anglie jsme schopní tento odchod nahradit.“

Defenziva Slovanu však utrpěla ještě jednu ztrátu. „Levý obránce Jakub Peca se rozhodl vyzkoušet něco jiného. Domluvil se v Čáslavi, kam od nás zamířil na hostování,“ popisoval trenér fotbalistů Havlíčkova Brodu.

V kolonce příchodů má zatím jediné jméno. „Z A-třídní Světlé nad Sázavou zkoušíme dvacetiletého Timoteje Kubicu. To je chlapec, který může nastupovat na různých postech v ofenzivě. V mládežnických kategoriích nastupoval za Karvinou a měl poměrně velké ambice. Poslední rok a půl strávil ve Světlé, odkud přišel trošku zanedbaný. Uvidíme, zda to bude na divizi stačit,“ přemítal Adamec.

Jednoho fotbalistu na pozici případného špílmachra pak má rozjednaného. „Nevím, zda se dá přímo hovořit o špílmachrovi, ale je to hráč divizní úrovně, typ univerzála. Dokázal by vyplnit naši mezeru na hrotu útoku, ale může hrát také ve středu pole. Nyní čekáme na jeho rozhodnutí, během pár dnů by mělo být jasněji,“ naznačil.

Na výraznější posílení celku, jemuž v podzimní tabulce čtvrté nejvyšší soutěže patří až třetí místo od konce, to ale nevypadá. „Dalším příchodům bychom se určitě nebránili, ale situace je dnes složitá. Oslovil jsem kolem deseti hráčů, jenže zima je na přestupy špatným obdobím, muselo by dojít k dohodě obou klubů. Navíc ani naše postavení v tabulce asi není pro hráče dvakrát atraktivní,“ postýskl si.

Od 10. ledna se fotbalisté Slovanu připravují čtyřikrát týdně. Nyní končí hrubou fázi nabírání fyzické kondice. Od nadcházejícího víkendu je pak bude čekat kvintet přípravných utkání.

Vše začne tuto sobotu, kdy se Brod v Desné v Jizerských horách utká s Velkými Hamry. „Původně jsme uvažovali o tom, že bychom k tomuto utkání „přilepili“ krátké soustředění. Z toho však nakonec sešlo,“ komentoval Adamec.

A hned také dodal příčinu. „ Neodjeli bychom na něj v takovém počtu, jak bych si představoval. Na vysokých školách je zkouškové období, do toho některé dovolené, takže nakonec nikam nejedeme. Navíc v Brodě máme dobré tréninkové podmínky, takže nás to ani nenutí nikam jezdit.“

V dalších dvou únorových sobotách se pak fotbalisté Slovanu utkají s třetiligovou Vrchovinou a lídrem přeboru z Pelhřimova. Po utkání s Třebeší přijde na řadu generálka proti Boskovicím.

Za klíčové považuje kouč Brodu nalezení stěžejní osy týmu. „Hráči si od fotbalu dostatečně odpočinuli, nyní chceme kvalitně potrénovat. Nejde o to rotovat dvacítku kluků, ale spíše nalézt kostru, která mužstvo na jaře potáhne. To znamená dobře se sehrát, být všichni zdraví a nemuset se sestavou příliš točit,“ zdůraznil Adamec.