Trénovat moc nemůže, tak alespoň sleduje fotbal na profesionální úrovni. „Sleduji hlavně českou ligu, ale přehled mám také o evropských soutěžích,“ usmíval se v rozhovoru pro týdeník Vysočina záložník divizních fotbalistů Žďáru Čestmír Vitásek.

Čestmíre, co dělá divizní fotbalista, když nemůže trénovat?

I když nemůžu trénovat, snažím se udržovat. Je to ale obtížné, když chybí ta motivace v podobě zápasů.

Věříte, že si na jaře zahrajete?

Doufám, že během května nebo června by se snad mohla dohrát podzimní část. Ale v to, že bychom odehráli něco z jara, moc nevěřím.

Předpokládám, že v televizi nyní fotbal hojně sledujete.

To ano, hlavně českou ligu. Pak samozřejmě i evropské poháry, v nich především pražskou Slavii. Ostatní soutěže už tolik ne, ale povědomí mám, hodně fandím Barceloně.

Máte i v Česku svůj oblíbený klub?

Ani ne. Fandím tomu, kdo hraje dobrý fotbal, ale vyloženě oblíbený klub nemám.

Takže tradiční dělení na slávisty a sparťany vás míjí?

Dá se to tak říci. Nemohu tvrdit, že bych byl slávistou, ale líbí se mi, jakým stylem v poslední době hraje.

Čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers jste tedy nevynechal?

To ani nešlo. (usmívá se) Z pohledu fanouška to asi nebyl nejlepší fotbal, ale hlavní je postup Slavie do čtvrtfinále.

Co jste říkal na surovou, místy až bezohlednou hru Skotů?

Je škoda, že posledních dvacet minut, kdy už bylo utkání rozhodnuté, chtěli hráči Rangers svému soupeři jenom nakopat. Utkání se tím pádem dohrálo tak, jak se dohrálo.

Zažil jste podobný zápas na vlastní kůži?

Takový jsem asi nikdy nehrál. Ano, je pravdou, že jsem zažil zápasy, kdy po sobě hráči obou týmů šli, ale ve čtvrtek už to bylo hodně za hranou. Třeba zákrok na ležícího útočníka Kuchtu neměl s fotbalem nic společného.

Svěřenci trenéra Trpišovského jsou už mezi posledními osmi kluby v soutěži. Mohou Evropskou ligu vyhrát?

Teď už je možné úplně všechno, mezi těmi týmy nejsou takové rozdíly. A Slavia dnes hraje fotbal světové úrovně. Samozřejmě může klidně vypadnout už ve čtvrtfinále, ale stejně tak může letos Evropskou ligu i vyhrát. Vyloženého favorita mezi osmičkou čtvrtfinalistů nevidím.

Těžko se to srovnává, ale přesto se zeptám. Berete si ze hry Slavie třeba příklad i pro Žďár?

Určitě je pro nás inspirací. Je to sice obrovský rozdíl, ale v nějaké podobě se její hru snažíme kopírovat.