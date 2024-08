Tomáši, start do nového ročníku čtvrté ligy se vám povedl. Stoprocentní zisk šesti bodů je určitě důvodem ke spokojenosti? Rozhodně ano. Chtěli jsme oba domácí zápasy vyhrát, což se povedlo. Bylo důležité do sezony takhle dobře vstoupit, máme šest bodů a myslím, že jsme i potěšili naše fanoušky.

Úvodní výhra 3:1 nad Polnou byla určitě snazší než vydřené vítězství 2:1 nad Velkým Meziříčím?

To je pravda. Polná nám to sice výrazně ulehčila, ale my jsme zahráli dobrý fotbal, pouze naše vítězství mohlo být výraznější. Teď proti Meziříčí už to bylo těžší, šlo o vyrovnaný zápas, ale zvládli jsme jej výsledkově lépe.

V obou zápasech se vám podařilo skórovat, to je pro každého útočníka pozitivní start do sezony…

Je to tak, jsem díky tomu uvolněnější. Těch gólů mohlo být i více, protože proti Polné jsem ještě neproměnil pokutový kop. Ale jinak jsem spokojený, dostávám se do zakončení, mám hodně střel, zatím je to dobré.

Do sezony Vrchovina vstoupila určitě oslabená o některé odchody, resp. zranění řady klíčových hráčů. Jak se vám je podařilo nahradit?

Myslím, že jsme je dokázali zastoupit jinými kluky. Herní tvář mužstva se nijak nezměnila, ale ono se to více ukáže až v dalším průběhu podzimu. Budou ještě těžší zápasy, které nás prověří, ale věřím, že si všechno sedne.

Jaké jsou vlastně letošní ambice Nového Města?

V tabulce se chceme pohybovat co nejvýše, to znamená vyhrávat co nejvíce zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě se hodláme rvát o první pětku soutěže, tak, jako minulý ročník. Vzhledem k těm změnám v kádru by s takovým postavením určitě panovala spokojenost.

V neděli vás čeká náročný duel na stadionu Ždírce. Jaký očekáváte zápas?

Bude to těžké utkání, protože nám se celkově venku nehraje moc dobře. Musíme se na něj připravit, snad ho zvládneme za tři body.