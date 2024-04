Povedený vstup do jarní části mají za sebou fotbalisté z Rozsoch. Nováček 1. B třídy…

Právě on před začátkem jarních odvet tvrdil, že se nehodlá bavit o ničem jiném než o záchraně. Jenže během úvodních čtyř kol přidaly jeho ovečky do tabulky k podzimním šestnácti už dalších devět bodů.

Vedle výher ve Velkém Meziříčí, Staré Říši a posledním domácím vítězství nad Velkou Bíteší ztratil Ždírec body pouze domácí prohrou s vedoucím béčkem Zbrojovky Brno.

Ta však měla svůj účinek. „Myslím, že nám hodně pomohla. Na rovinu musím přiznat, že jsme na Zbrojovku neměli. Na rozdíl od jiných celků, kteří vsadili na totálního zanďoura, přesto také prohráli, jsme si to s nimi otevřeně rozdali,“ sdělil Nedvěd.

A pokračoval: „Díky tomu nám ten zápas odkryl všechny naše chyby a ukázal, kde máme problémy. To se nám vyplatilo pro zápasy ve Staré Říši a s Velkou Bíteší.“

Právě posledního vítězství 4:2 si zkušený kormidelník hodně cenil. „Velká Bíteš má výborný mančaft, hrála velice dobře, tahle výhra má velikou cenu. Soupeř byl výborný ve hře jeden na jednoho, my jsme ale věděli o jejich slabších stránkách, kterých jsme dokázali využít,“ lebedil si kormidelník Tatranu.

Jeho týmem neotřásl ani rychle inkasovaný první gól. „Trošku v útlumu jsme po něm byli, navíc jsme chvíli poté museli kvůli zranění střídat. Vyrovnávací trefa nás ale dostala na koně a po změně stran jsme během pár minut dvěma trefami odskočili do dvoubrankového trháku. Hosté ještě snížili, ale pak šli do deseti a my z penalty definitivně rozhodli,“ popisoval inkriminované momenty velkopátečního duelu.

Aktuálně tak má Ždírec na kontě 25 bodů a v tabulce poskočil do jejího klidného středu na osmé místo „Kluci zjistili, co musí zlepšit a dělat jinak, v tom nám pomohl zmíněný duel s béčkem Zbrojovky. Devět jarních bodů je super, ale pořád je před námi ještě jedenáct kol a třiatřicet bodů ve hře. Až budeme na dvaatřiceti či čtyřiatřiceti bodech, teprve pak můžeme být v klidu,“ zdůraznil Nedvěd.

Přidal další důležitý postřeh: „Ono hodně záleží na tom, kdo s kým hrál. Třeba takové Tasovice už mají za sebou duely s béčky Zbrojovky, Líšně i Lanžhotem. Sice moc nebodovaly, ale odbyly si celky ze špice tabulky hned zkraje, takže mohou získávat body později.“

Naproti tomu řada silných mužstev na Tatran na jaře ještě čeká. „Právě proto zůstáváme nohama pevně na zemi. Může se totiž stát, že nám body nebudou naskakovat tak., jak tomu bylo doposud. Můžu jen zopakovat, až přidáme dalších devět bodů, můžeme se bavit o tom, kam se v tabulce posunout,“ doplnil Nedvěd.