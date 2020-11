Druhým dechem začal okamžitě vyjmenovávat podzimní „padlé“ bojovníky. „Záložníci Zbytovský s Holešem, útočné duo Sklenář, Prášil, oba bratři Buršíkové, stoper Kuldan. A to měli zdravotní problémy i další hráči, jiní zase často nemohli kvůli svému zaměstnání,“ litoval.

Zranění přitom postihlo hráče, kteří předtím prakticky nechyběli. „Třeba Luboš Zbytovský. Co pamatuji, snad neměl jedinou absenci. A najednou kvůli zraněnému kolenu nemohl hrát. To samé i Radek Sklenář, u nějž to možná bude delší pauza. Miloš Prášil hrál kvůli bolavému tříslu pod prášky, teď už by to ale nešlo,“ popisoval.

Z tohoto důvodu byl kormidelník Bystřice nakonec skoro rád, že podzimní část předčasně skončila. „Rozpadla se nám osa mužstva, ale neměli jsme ani kvantitativní náhradu. Přitom před sezonou přišli čtyři hráči a stejně to bylo málo,“ kroutil hlavou.

Hlavně v ofenzivě by to byl pro trenéra Bystřice opravdový rébus. „Bez Prášila se Sklenářem opravdu nevím, kdo by v útoku hrál. Navíc máme nejmenší kádr v divizi, což je právě v ofenzivě proti urostlým obráncům nejvíce cítit,“ dodal Veselý.