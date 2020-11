Především v jejích úvodních kolech. Vlivem nepříznivých okolností ale z deseti utkání posbírali „jen“ třináct bodů, které je řadí na průměrné osmé místo tabulky. „Do šestého kola to vypadalo dobře, pak nás zlomil zápas s Humpolcem,“ hodnotil kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Podzimní část se nedohrála. Přesto, je zisk třinácti bodů z deseti utkání důvodem ke spokojenosti?

Hypoteticky bych jich chtěl mít o takových tři až pět více. Spokojenost s podzimem tak určitě není úplná.

Start do sezony vám ovšem vyšel parádně. Po šesti kolech jste bez porážky vládli soutěži…

Začátek ročníku se nám docela povedl. Jak po fotbalové stránce, tak také výsledkově. Do šestého kola to vypadalo dobře.

Dlouho nevídaná byla vaše střelecká produktivita zkraje sezony. Po sedmi gólech jste nasázeli Bystřici a Staré Říši, čtyři vyfasovala Polná. Čím si takové střelecké probuzení vysvětlit?

Může za tím být psychika. Trošku to ale bylo dané i tím, že se nám herně dařilo a měli jsme také potřebné štěstí. Z toho pak vyplynuly vstřelené branky. To se od nás potom trošku odvrátilo, protože v závěru podzimu to bylo přesně naopak.

Který zápas, resp. výkon hráčů v něm, na vás udělal největší dojem?

Osobně se mi velmi líbil náš výkon proti Hodonínu, ten zápas se musel i divákům líbit. Výborně jsme zahráli také v první půli se Zbrojovkou. Ale těžko se vybírá jen jeden, ve všech jsme podali kvalitní výkon.

Bez přehánění se dá říci, že „osudovou“ pro vás byla domácí překvapivá porážka 1:4 v sedmém kole s Humpolcem?

Přesně tak. Začalo to tím, že jsme prohráli. Navíc jsme dostali nakopáno a přišli o pět zraněných hráčů. Z toho čtyři jsou pro nás klíčovými. Takový zápas nás doslova rozvrátil na následující tři utkání.

Hned v dalším kole schytala slátaná sestava debakl 1:6 v Tasovicích…

I v tom složení jsme ale zápas měli sehrát lépe. Byly tu ovšem i jiné okolnosti, což mi potvrdilo video. Druhý gól jsme inkasovali z ofsajdu, třetí po vymyšlené penaltě, což potvrdila i komise. Naopak penaltu jsme měli kopat my. Místo 0:3 tak mohl být poločas 1:1.

Co následující těsná domácí prohra 1:2 s Havlíčkovým Brodem?

Určitě se nechci vymlouvat, ale to se od nás odvrátilo střelecké štěstí z úvodu sezony. Byla to opravdu smolná prohra.

V posledním utkání před pauzou jste však dokázali na půdě vedoucí Velké Bíteše uhrát bod. Přitom jste přes hodinu hry hráli v deseti?

Ukázalo se, pokud jsme zdraví a kompletní, že můžeme hrát opravdu s kýmkoliv. Bíteš má totiž výborný mančaft, což v tomto zápase jen potvrdila.

Vaši hráči ale naopak potvrdili vysoký charakter, že?

Po zbytečném vyloučení se hodně semkli. Byl to od nich výborný přístup, pro nás velice cenná plichta. Škoda jen, že už se pak nehrálo dál.

Nedohraná tři podzimní kola vás tedy hodně mrzí?

Ano. Věřím, že bychom ještě nějaké body uhráli. Zranění hráči se nám vrátili do tréninku, byl jsem pro to, aby se podzim dohrál.