Kdo by ale čekal, že se v Novém Městě na Moravě bouřlivě slavilo, mýlil by se. „Nic speciálního nebylo. Někteří kluci už měli dopředu domluvené na sobotní večer jiné akce, takže chvíli posedělo jen jádro týmu. Slavilo se tak, jako po každé jiné výhře,“ popisoval trenér Vrchoviny Lukáš Michal.

Tomu se povedlo své svěřence na šlágr kola patřičně motivovat. „Klukům jsme před zápasem říkali, že béčko Zbrojovky není nějak extrémně posílené. Osm hráčů jejich základní sestavy mělo méně než dvacet let,“ komentoval Michal.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól fotbalistů Vrchoviny při výhře nad Zbrojovkou

A pokračoval. „S tím už máme bohaté zkušenosti ze třetí ligy. Věděli jsme tedy, že nás čekají mladí a běhaví hráči. Vzhledem k těm zkušenostem jsme si je dokázali pohlídat. Byl to těžký zápas, ale řekl bych, že ještě těžší jsme sehráli s Lanžhotem, který byl kombinačně lepší,“ připomněl.

Vstup do utkání vyšel třetímu celku tabulky na jedničku s hvězdičkou. Hned z první akce zápasu dostal Vrchovinu do vedení útočník Duba. „Rychlý gól nám samozřejmě pomohl, trošku jsme se uklidnili. Jako bychom si ale vedení nevážili a vyrovnávací trefu jsme inkasovali velmi lacino po situaci, která by se nám stávat neměla,“ zamračil se kouč Nového Města.

Kde viděl příčinu vyrovnávací trefy? „Byl to souběh několika chyb. Nejprve špatné přebrání hráče po autu, poté jsme zbytečně ustupovali, takže hráč Brna střílel až z hranice vápna, kdy nebyl dostoupený. K naší smůle nakonec přišly tři odrazy, kdy se balon pokaždé odrazil k hostům,“ sdělil.

Pokyny do druhé půle byly za nerozhodného stavu jednoznačné. „Apelovali jsme na hráče, abychom se zklidnili a lépe sehráli situace v koncovce,“ nastínil.

Rovných dvacet minut před koncem přišlo rozhodnutí. Z nacvičeného signálu se po rohovém kopu prosadil stoper Švanda. „Máme několik signálů, proto jsem rád, že kluci mají odvahu a zkouší je,“ lebedil si Michal.

V průběhu druhého dějství podržel domácí celek několika výtečnými zákroky gólman Šmída. „Má nyní formu, už o týden dříve nás podržel ve Velkém Meziříčí. Od toho ale v brance je,“ usmál se.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

I přesto, že hráči Vrchoviny nepřidali pojistku v podobě třetí branky, závěr zápasu zvládli velice zkušeně. „Byla to škoda, protože nejprve šel sám na branku Jícha, Boušek nastřelil břevno a jednou vyhlavičkoval balon na brankové čáře kapitán hostů Štěpanovský,“ vypočítal.

Strach z toho, že by v posledních minutách hry ztratily jeho ovečky výhru, jako už se jim to stalo v domácích zápasech s Havlíčkovým Brodem a Lanžhotem, lodivod celku ze Žďárska neměl. „Podvědomě jsme to zřejmě v hlavách měli, ale odehráli jsme to zkušeně na soupeřově polovině,“ těšilo Michala.

Nové Město tak na třetím místě nyní ztrácí šest bodů na vedoucí béčko Brna a jen tři na druhý Lanžhot.