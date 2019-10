ŽĎÁR N. S. - START BRNO 1:6

Hráči Žďáru do utkání vstoupili hodně bázlivě, za což je už po šesti minutách hry potrestal Ryšavý, když využil zaváhání domácí obrany. Ve 21. minutě si Cupák navedl balon na vápno a vymetl šibenici Jíchovy branky – 0:2. Hned za další dvě minuty se ale domácí vrátili do hry, Kunstmüller se uvolnil, našel Lubora Trojánka, který z hranice penalty snížil.

Jenže hráče Startu to nijak nepoznamenalo a Musil ve 31. minutě po pěkné individuální akci přidal třetí branku hostů. Čtyři minuty před půlí bylo prakticky po zápase, Švancara vyslal do sóla Chylu a bylo to 1:4. Ve druhé půli se hosté nikam nehnali, balon byl více v držení domácích, jenže dvě šance ke skórování Henzl zahodil. Cupák s Micou pak přidali další dvě branky, pro Žďár tak utkání skončilo nepříjemným debaklem.

Góly: 23. L. Trojánek – 6. Ryšavý, 21. a 70. Cupák, 31. Musil, 41. Chyla, 90. Mica. Rozhodčí: Kulička. ŽK: 1:1. Diváci: 220. Poločas: 1:4. Žďár n. S.: T. Jícha – Růžička, Štursa, T. Trojánek, Komínek (46. Henzl) – Frieb, Vitásek, Sodomka, Švoma - L. Trojánek (77. Lukáš), Kunstmüller. Start Brno: Šurkala – Cupák (76. Mica), Praks, Svoboda, Lang – Ryšavý, Musil (90. Doušek), Matyska, Feik – Chyla (59. Pařízek), Švancara. Nejlepší hráči: Chyla, Musil, Ryšavý.