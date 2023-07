Ten ještě coby hráč pomáhal na pozici stopera klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice k postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy. To bylo v sezoně 2014/2015. Od roku 2020 pak stojí na pozici hlavního trenéra Velkého Meziříčí.

Po třech letech, kdy mužstvo připravoval na třetiligové boje, si nyní vyzkouší kvalitu moravskoslezské divize. „V letní i zimní přípravě jsme proti divizním celkům pravidelně hrávali. Kvalitativní rozdíl tam pokaždé byl vidět, ale to šlo jen o přípravu, proto bych to nebral moc v potaz,“ popisoval Šimáček.

Navíc v kádru jeho mužstva po sestupu ze třetí ligy rozhodně dojde ke změnám. „Pokud nám nějací hráči odejdou a oslabíme, tak ten rozdíl z předchozích let nemusí být vidět,“ poznamenal.

Vzhledem k tomu, že bude v soutěži dalších deset mančaftů z Vysočiny, dojde na řadu atraktivních soubojů. „Všude to bude sotva kousek cesty, diváků by mohlo chodit více. Soutěž bude určitě hodně vyrovnaná, rozhodně bych ji nepodceňoval. Záležet bude na tom, jak se dáme dohromady,“ spekuloval.

Okamžitý postup zpět do třetí ligy ale v Meziříčí není na pořadu dne. „To by musel přijít nějaký sponzor, dát na stůl pár milionů a pak bychom o tom mohli hovořit. Ale to se určitě nestane,“ pousmál se kouč Velmezu.

A přidal ještě jeden zajímavý postřeh. „Šance možná je vzhledem k tomu, jakou ochotu mají mužstva z divize do MSFL postoupit. Na to ale nyní nemyslíme, víme, na co momentálně máme. Myšlenky na návrat zde nyní určitě nejsou,“ zdůraznil.

Větší šanci nyní ve Velkém Meziříčí dostanou mladí domácí hráči. „Z rezervy to dosud bylo do kádru áčka daleko. Ale divizi už by nějací kluci určitě zvládli. Áčko s béčkem teď určitě více propojíme,“ potvrdil Šimáček.

Také složení kádru druhého celku z Vysočiny, který musel opustit třetí ligu, ještě není úplně jasné. „Budeme se snažit, aby tu většina hráčů zůstala. Jistý je konec pouze u záložníka Vacka, který má jiné životní plány a hodlá se přestěhovat do Prahy,“ nastínil kormidelník Nového Města na Moravě Lukáš Michal.

Ten má přitom v kabině řadu jmen, o něž je ve třetí lize zájem. „Může se stát, že někdo odejde, ačkoliv se bavíme se všemi kluky v tom směru, že bychom chtěli, aby tu pokračovali. Všechno je ale otázkou jednání,“ uvědomoval si.

Hrát „jen“ ve středu tabulky by však Vrchovina nechtěla. „Ambice jsme ještě neřešili, ale určitě budeme chtít hrát v divizi nahoře. Střed tabulky pro nás dostačující určitě nebude. Samozřejmě se hodně uvidí až podle kádru, jaký tu zůstane. Úvodních pár kol nám hodně napoví,“ naznačil.

Zatímco ve třetí lize čekala na Vrchovinu pouze derby proti Velkému Meziříčí, o patro níž to bude úplně jiná káva.

Vždyť třeba hned v prvním kole nadcházejícího ročníku doma Nové Město vyzve sousední Žďár nad Sázavou. „Očekávám, že na derby bude chodit více fanoušků, věřím, že budeme hlavně domácí zápasy zvládat. Zmizí nám dlouhé cestování na Ostravsko, ale jak kvalitní divize bude, to nyní nedokážu říci, moc zápasů zde jsem v posledních letech neviděl,“ neskrýval Michal.