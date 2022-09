V 8. minutě totiž přišla smolná chvíle pro Slovan, když do vlastní sítě zamířil Dočkal. O další čtyři minuty později to už bylo 1:2, když úspěšným střelcem byl Havlín. „Dostali jsme se po krásném gólu rychle do vedení, ale potom se zase projevila naše bolest. Zejména bojácnost po vstřeleném gólu, nebyli jsme dostatečně aktivní a soupeři to usnadnili," kroutil hlavou trenér Havlíčkova Brodu Jindřich Adamec.

Ódu na fotbalovou ofenzivní radost zvládlo lépe Velké Meziříčí

Zkušený soupeř pak diktoval hru, Slovan se dostal herně do zápasu až od třicáté minuty. „Měli jsme dobrou desetiminutovku, trefili břevno a měli další solidní šance, ale chyběla nám větší chuť po gólu," tvrdí Adamec.

Po změně stran brněnský celek vycházel ze zabezpečené obrany a chtěl hrozit rychlými akcemi po dlouhých míčích za obranu. „Připravovali jsme tým na to, že Start je hodně o individualitách. To se ale úplně nepotvrdilo, bylo to hlavně o našich opakujících se chybách. Mít jeden bod doma je hrozně málo," říká Adamec, který už přemýšlí o dalších soupeřích.

„Čekají nás protivníci, které bychom měli kvalitou kádru přehrát. Takže to bude hlavně o našich hlavách. Potřebujeme začít od začátku a povedeným vyhraným zápasem se odrazit výše," dodává Adamec.

Překvapením sedmého kola je bezesporu domácí porážka ždíreckého Tatranu 0:2 se Starou Říší, špatným obdobím prochází Velká Bíteš. Svěřenci trenéra Marka Zúbka z posledních čtyř utkání vybojovali jediný bod, v sobotu prohráli v Břeclavi 2:0.