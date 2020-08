I pro jeho hráče byl konečný výsledek překvapením. „Něco takového jsem nečekal. Myslel jsem, že to bude vyrovnané utkání, ale vstřelili jsme rychlý gól, od toho se pak vše odvíjelo,“ popsal středopolař FC Žďas Rostislav Sodomka.

Právě souboj záložních řad měl být klíčovým faktorem okresního derby. „Hned od prvních minut bylo vidět, že jsou hráči Žďáru lepší v důrazu a soubojích. Byli dobře připravení na naši hru, my jsme se do ní naopak vůbec nedostali,“ všimla si opora středové řady Bystřice Luboš Zbytovský.

Na tom, že fyzická kondice byla určujícím faktorem konečného výsledku, se po utkání shodli také oba trenéři. „Asi na tom něco pravdy bude. Devadesát minut jsme makali, vyhrávali jsme osobní souboje. Bylo znát, že máme natrénováno, v tom zřejmě byl hlavní rozdíl,“ potvrdil vytáhlý záložník FC Žďas.

Jeho protějšek souhlasil. „Domácí byli lepší na všech postech, vyhráli naprosto zaslouženě. Klidně jsme přitom mohli inkasovat i více branek,“ přiznal bystřický záložník.

Toho mrzely především obrovské individuální chyby, které bystřičtí fotbalisté vyráběli. „Za ty by nás potrestal i mančaft v okresním přeboru. V momentě, kdy jsme měli míč jasně pod kontrolou, přihrajeme jej na pár metrů hráči soupeře. Domácím jsme k většině branek v podstatě dopomohli,“ zlobil se Zbytovský.

Jestliže předtím občas platilo, že se Žďár trápí v koncovce, tentokrát bylo všechno jinak. „Bylo to o prvním gólu, začali jsme si pak více věřit. Důležité je, že se střelecky prosadilo více hráčů. To by nám mělo do dalších bojů rozhodně pomoci,“ věří středopolař Žďáru.

Začátek nového ročníku tak svěřencům kouče Petra Nedvěda vyšel. „Máme těžký los, čtyři body ze dvou utkání jsou tudíž dobrým základem. Chtělo by to uhrát na začátku sezony co nejvíce bodů a být díky tomu v tabulce nahoře,“ dodal Sodomka.