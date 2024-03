Pouze jedinou porážku utrpěli po sestupu ze třetí ligy na podzim v divizi fotbalisté Nového Města na Moravě. Navrch jako jediní připravili porážku vedoucí juniorce Zbrojovky Brno.

Do jarní části však Vrchovina půjde oslabená. Tvořivý střední záložník František Nečas zamířil do Startu Brno. „Fanda byl kvalitní na balonu, k tomu přidával dobré standardky, jeho odchod nás může trošku poznamenat. Nahradíme jej dravým mládím, třeba budeme mít nově výhodu v nasazení a agresivitě. To ukáže až průběh jarní části,“ přemítal trenér Nového Města Lukáš Michal.

Na více než solidní podzimní vysvědčení hodlá se svými svěřenci dál navázat. „Přál bych si, abychom se udrželi na úplné špici tabulky a pokusili se prohánět dvojici největších favoritů na postup. Čím déle to půjde, tím lépe. Rozhodně se ale chceme vyvarovat zbytečných domácích ztrát, na podzim jsme jich měli až příliš. Jaká bude naše týmová síla, to se ukáže až v prvních mistrovských zápasech,“ dodal Michal.

Možná ještě větší ztrátu zaznamenali během zimní přestávky fotbalisté pátého Žďáru nad Sázavou. Do nižší soutěže v Rakousku totiž zamířil nejlepší střelec posledních dvou sezon Marek Šerý.

Nahradit jej půjde jen velice obtížně. „Chápu, že Marek chtěl novou výzvu, ale pro nás je to samozřejmě velká ztráta. Na druhou stranu tu jsou další kluci, kteří budou moci ukázat, co v nich je. Třeba dokážou směrem dopředu tým táhnout a dělat výsledky,“ sdělil kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Do kabiny Žďáru se ale vrátili ofenzivní opory Ondřej Starý s Janem Henzlem, kteří promarodili prakticky celý podzim. „To je velké povzbuzení. Jejich návrat beru v podstatě jako posílení týmu,“ oddechl si.

Výsledky posledního roku a půl si na sebe celek z města pod Santiniho Zelenou horou upletl pořádný bič. „Chceme dál prohánět špičku tabulky. Čekám, že juniorka Zbrojovky bude opět dominovat. Je otázkou, zda se najde mančaft, který by ji dostal pod tlak, což může být snad jedině Lanžhot Ty dva celky jsou kvalitou někde jinde,“ uznal.

To, že jarní část zahájí Žďár velkým domácím derby proti Novému Městu, jeho trenéra spíše mrzelo. „Je škoda, že tahák jara vyšel hned na první kolo, které se bude na devadesát procent hrát na umělé trávě. Ta kulisa, i když přijde hodně lidí, nebude úplně to pravé. Budeme chtít vyhrát a vrátit Vrchovině jasnou porážku z podzimu. Uvidíme, jak moc kompletní budeme,“ uzavřel Pohanka.