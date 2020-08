Čestmíre, na úvod nového divizního ročníku jste uhráli remízu se Startem Brno. Jste se ziskem bodu spokojený?

Před začátkem zápasu bych bod určitě bral, na Start jsme s tím i jeli. Podle průběhu zápasu nevím. Domácí dali branky ze dvou penalt, přičemž ta první ani nebyla. Bod asi bereme, ale myslím si, že jsme mohli i vyhrát.

Trenér Nedvěd po zápase říkal, že vzhledem k tomu, co se na hřišti v průběhu zápasu dělo, je to hodně cenný bod. Souhlasíte s jeho slovy?

Asi bych s tím souhlasil, v Brně je hodně „zajímavé“ prostředí. Diváky bych přirovnal skoro až k těm na Vrchovině, svůj tým hodně tlačili dopředu. A rozhodčí domácím odvedli povinných deset procent.

Jak jste viděl své dva přesné zásahy?

První byl z penalty, tam nebylo co řešit. Už dopředu jsem věděl, kam míč pošlu. Druhý padl ze standardky po nacvičeném signálu, hlavou jsem zakončoval. Těší mě, že to, co jsme natrénovali, stoprocentně vyšlo.

Jaké cíle jste si před letošním ročníkem stanovili?

Loňský podzim byl šílený, ale věřím, že letos to bude lepší. Věřím, že do top pětky se můžeme vejít. Vím, že hodně týmů nakupovalo a posilovalo v létě svůj kádr. My jsme se ale sehráli a doufám, že budeme hrát výše než před rokem.

Očekáváte trošku jiný průběh ročníku než vloni? Obsazení se příliš nezměnilo.

Osobně vidím jako favorita postupu juniorku Zbrojovky, asi jako většina. Myslím si, že letos to bude mnohem vyrovnanější než minulý ročník. Všechny kluby jsou na tom dobře, zmínil bych Lanžhot, Hodonín, ale i Ždírec či Bystřici. Také Havlíčkův Brod hodně posiloval, navíc je na tom finančně dobře. Jediný, kdo na tom asi není ideálně, je Polná.

V neděli vás čeká domácí premiéra, navíc v derby proti Bystřici. Proti kvalitní záloze, kterou Bystřice disponuje, to asi nebude jednoduché?

Na derby jsem natěšenej, je to první mistrák doma. I na souboje ve středu pole se Zbytovským či Malým. Asi je budu muset trošku pokopat. (směje se)

Úvod soutěže bývá důležitý. V případě Žďáru to v posledních letech platí dvojnásob. Nic jiného než výhru asi v derby neberete, že?

Určitě. Soutěž je potřeba dobře začít, protože pak se to těžko dohání. S tím už máme ve Žďáře své zkušenosti.