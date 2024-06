A z pomyslných dvou mečbolů využili hned ten první na půdě tabulkového souseda z Tasovic. Ten na tom byl před utkáním naprosto shodně jako celek z Vysočiny. I pro něj výhra znamenala jistotu záchrany. „Byl to bojovný zápas, což jsem očekával, ale že bude těch vysokých balonů a osobních soubojů tolik, to jsem nečekal,“ neskrýval Holenda.

Na druhou stranu přiznal, že prostředí v Tasovicích, které řadě mužstev nevoní, má rád. „My to tam všichni máme rádi, i naši fanoušci. Však taky s námi jel plný autobus a ještě dobře dalších pět aut našich fandů na zápas na jih Moravy dorazilo po vlastní ose,“ ocenil.

Reklama na fotbal! Šest stovek diváků se při souboji Chotěboře s Třebíčí bavilo

Atmosféra tak byla více než solidní. „Nedíval jsem se, kolik diváků bylo napsaných v zápise, ale já to odhadoval na dobré čtyři stovky. To je na divizi vynikající návštěva, díky čemuž byla atmosféra parádní. Hrál se bojovný, ale rychlý fotbal,“ popisoval.

A se šťastným koncem pro Speřice, které po vítězství 2:1 vybojovaly potřebné tři body. Euforie po závěrečném hvizdu byla nezměrná. „Bylo to skutečně bujaré a spontánní. Musím říci, že to snad byly lepší oslavy, než když jsme před dvěma lety postoupili z krajského přeboru do divize,“ přiznal lodivod TJ Dálnice.

Vzhledem ke vzdálenosti mezi Tasovicemi a Speřicemi už stál za to jen samotný návrat. „Do Speřic jsme dorazili až před půl jedenáctou. Ale domů se nešlo, dobře do dvou hodin jsme ještě pokračovali v naší hospůdce,“ culil se.

Na fotbalisty z Vysočiny čeká finále Region´s cupu. Probojují se na Evropu?

Možná z pověrčivosti si přitom prý dovolenou na pondělí nikdo z týmu nebral. „To je pravda, ani já jsem ji neměl nahlášenou. Ale bylo to spontánní, moc se mi to líbilo,“ ocenil Holenda.

Ten je rád, že do domácího utkání posledního kola proti béčku Líšně už půjde jeho mančaft s klidem. „Je to pro nás všechny oddechnutí, poslední zápas si půjdeme užít. Prostřídáme sestavu, dáme šanci více hráčům, protože už nám nic neunikne. V tomto směru je to úplně super,“ pousmál se Holenda.