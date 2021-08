Solidní vstup do zápasu bystřickým hráčům přerušila situace ze závěru úvodní čtvrthodiny. To hrubě chyboval gólman Petr, který odkopem trefil hostujícího Sawalhu, pro něhož pak nebylo problémem otevřít skóre zápasu.

Další slabší chvilku si brankář Bystřice vybral ve 27. minutě. To pro změnu špatně vyběhl a Sedlák zvýšil na rozdíl dvou branek. Třetí hřebíček do rakve klubu z Vysočiny zatloukl ještě před půlí Rogožan – 0:3.

Po hodině hry se dvakrát během dvou minut gólově prosadil Matula a od té chvíle už na hřišti existovalo pouze jediné mužstvo. Domácí totálně rezignovali a do závěrečného hvizdu ještě třikrát inkasovali.

Prohra 0:8 jen potvrdila, že to Bystřici nyní nešlape. „Hosté potvrdili svoji kvalitu, podle mého si to s Hodonínem rozdají o postup. Vstup do utkání jsme přitom neměli špatný, jenže dvě naše chyby posadily Zbrojovku do sedla. Po čtvrté inkasované brance jsme se úplně sesypali,“ mrzelo trenéra Bystřice Oldřicha Veselého.

BYSTŘICE N. P. - ZBROJOVKA B 0:8

Góly: 14. Sawalha, 27. Sedlák, 34. Rogožan, 62. a 64. Matula, 72. vlastní Adamec, 80. Zikl, 84. Gerneš. Rozhodčí: Müller. ŽK: 3:2. Diváci: 110. Poločas: 0:3. Bystřice n. P.: Petr – Vařejka, Kuldan, Vraspír (63. D. Buršík), Svoboda (58. Prášil) – Adamec (78. Hofmann), Malý (78. Čech), Zbytovský, Blaha, Jiránek (78. Š. Buršík) – Sklenář.