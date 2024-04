Základem úspěchu jeho mužstva byla v první řadě kvalitní defenziva. „Soupeř byl výborný. Proto jsme nastoupili se zabezpečenou obranou, protože jsme předpokládali, že Lanžhot nebude brát nic jiného než výhru. Za týden totiž hraje s vedoucí juniorkou Zbrojovky Brno, kde by si to vzájemně rozdali o první místo,“ prozradil Volf.

Podle očekávání se tak celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice dostal hned od úvodu pod silný tlak Jihomoravanů. „Hosté nastoupili ostře, nevěděli jsme moc co a jak, ale nějak jsme ten úvodní tlak přežili a hráli na brejky. Měli jsme jednu obrovskou příležitost, ale branku přestřelili,“ sdělil.

VIDEO: Podívejte se na obě branky z výhry fotbalistů Nového Města nad Břeclaví

Když už se zdálo, že se oba celky z rozdílných pólů divizní tabulky odeberou do kabin k poločasové přestávce za bezbrankového stavu, přišel pro domácí celek doslova šok.

Z poslední akce prvního dějství se totiž hosté dostali do vedení. „Už předtím měl Lanžhot dvě slibné příležitosti, hrozil především ze standardních situací. Na konci první půle jsme faulovali u lajny, hosté poslali centr do pokutového území, z něhož jsme inkasovali. Nebudu zakrývat, byl to pro nás šok,“ komentoval Volf.

I přes získané vedení favorit svůj styl hry nikterak nezměnil. „Trošku mě tím hosté překvapili, stále se tlačili do ofenzivy,“ všiml si.

Jenže už po pěti minutách druhé půle zahřmělo na druhé straně. „Po dlouhém centru do vápna balon propadl, Pepa Jonáš rychle zareagoval a jeho střela, která se ještě otřela o jednoho z hráčů hostů, skončila v brance,“ popisoval kouč Velmezu vyrovnávací trefu.

Druhý celek tabulky inkasovaná branka nikterak nedeprimovala, dál měl více ze hry, jenže čtvrthodinu před koncem padlo rozhodnutí na opačné straně.

A po krásné akci. „Vyšel nám jeden brejk. Šuta předložil ideální balon na nohu Kuby Kokorského, který se nemýlil. Byla to opravdu hodně pohledná akce. Pak už jsme těsné vedení ubránili,“ pochvaloval si.

Fotbalisté Lanžhotu tak utrpěli premiérovou prohru v sezoně v utkání, v němž by se to příliš nečekalo. „Hráči podali srdnatý a bojovný výkon proti výbornému soupeři. Jsou to pro nás nečekané tři body, s kterými jsme, to musím přiznat, moc nepočítali. Během první půle jsem tajně doufal alespoň v remízu, výhra je výrazný nadplán. Tím jsme smazali úvodní jarní porážku se Ždírcem,“ potěšilo trenéra Meziříčí.

Po rozpačité zimní přípravě a řadě změn se zdá, že se loni ještě třetiligový mančaft dává postupně dohromady. „Hrajeme pořád stejným systémem, ale kluci příkladně bojují a plní věci, které si řekneme. Ano, teď v neděli jsme měli i pořádný kus štěstí, ale zase se ukázalo, že pokud podá každý hráč stoprocentní výkon, můžeme pomýšlet na úspěšný výsledek. Důležité je ale také, aby hráči i v týdnu na trénincích pracovali na sto procent,“ zdůraznil Volf.