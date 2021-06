Utkání dvou rozdílných poločasů. To byl ve zkratce páteční podvečerní souboj, který se odehrál na žďárských Bouchalkách.

V tom prvním tahalo za delší konec provazu hostující Znojmo. To potvrzovalo, že hraje o soutěž výše, ovšem notně mu k tomu dopomáhali borci domácího souboru.

A to především, jako již tradičně, hrubými chybami v defenzivě. „Všechno začalo už po třech minutách hry, kdy šlo Znojmo do vedení. A to takovým způsobem, kdy čtyři jeho hráči postupovali sami na gólmana Hajného,“ kroutil hlavou trenér Žďáru Petr Nedvěd.

Do poločasové přestávky odcházel jeho soubor za nepříznivého stavu 1:3. Po změně stran se ovšem role úplně otočily. Po prostřídání obou sestav totiž měl Žďár herně navrch.

Z mnoha šancí tři využil a mohl se tak radovat z cenného vítězství 4:3. „Sestavy se hodně prostřídaly, proto tomu nelze přikládat velkou váhu. Naše vítězství ale asi bylo zasloužené,“ dodal Nedvěd.

ŽĎÁR N. S. - ZNOJMO 4:3

Góly Žďáru n. S.: Penáz, Růžička, Henzl, Severa. Poločas: 1:3. Žďár nad Sázavou: Hajný – Voukoun, T. Požár, Peňáz, Fiala – Zažímal, Švoma, Sodomka – Mach, Šerý, Severa. Střídali: Růžička, Henzl, Pelikán, D. Požár, Vitásek.