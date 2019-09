Brno - Ve 4. kole moravskoslezské divize D fotbalisté Velké Bíteše neuspěli na hřišti juniorky Zbrojovky Brno.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

ZBROJOVKA BRNO B - V. BÍTEŠ 5:1

Vstup do utkání na hřišti favorizované rezervy brněnské Zbrojovky se fotbalistům Velké Bíteše vydařil. Už v 6. minutě hosté dobře presovali a Merdita je poslal do vedení. Další šance však hosté nevyužili a zákonitě přišel trest. Ve 28. minutě vyrovnal z trestného kopu Jurásek, o sedm minut později po pravé straně zatáhl míč Chyla, našel volného Sedláka, který nekompromisní bombou poslal domácí do vedení – 2:1. Po změně stran se hosté snažili o vyrovnání, jenže s přibývajícím časem se projevila kvalita domácího souboru, který dalšími třemi brankami utkání definitivně zlomil na svoji stranu.