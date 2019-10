Už dnes čeká jihlavské béčko výjezd do Brna. Lídr tabulky se představí na hřišti nováčka, Startu. Půjde tak o konfrontaci mladých hráčů se zkušenými harcovníky v čele s exligovým kanonýrem Petrem Švancarou.

„Start má velmi zkušené mužstvo, jeho hráči také hrají futsal, takže budou i dost techničtí. Pro naše kluky půjde o zajímavou, ale i náročnou zkušenost,“ očekává jihlavský trenér Michal Kadlec.

Do Brna míří i Žďár. V neděli dopoledne se představí na ligovém stadionu v Srbské, kde ho bude hostit rezerva Zbrojovky. Pro FC Žďas, který se pohybuje nebezpečně u pásma sestupu, se jedná o těžký závěr podzimu. Poté totiž cestuje do Jihlavy.

„Jsou to vedoucí týmy tabulky, ale určitě tam ani v naší situaci nejdeme předem poražení, to by ani nemělo smysl. Pokusíme se překvapit, body potřebujeme,“ podotkl žďárský trenér Petr Nedvěd.

Stará Říše si bude doma chtít napravit reputaci. Celek z Jihlavska, který se pohyboval v první trojce, dostal minulý týden pět gólů na hřišti nováčka z Bystřice, nyní bude hostit o záchranu bojující Havlíčkův Brod. V neděli uvidí krajské derby také tápající Humpolec, kam přijede Ždírec. Záchranářským soubojem lze nazvat duel desáté Velké Bíteše se dvanáctou Polnou.

Divizní menu

SOBOTA: Start Brno – JIHLAVA B (14.30).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – ŽĎÁR N. S. (10.15), ST. ŘÍŠE – H. BROD, Tasovice – BYSTŘICE, Lanžhot – Břeclav, HUMPOLEC – ŽDÍREC N. D., V. BÍTEŠ – SLAVOJ POLNÁ (vše 14.30).