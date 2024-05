Trenére, o uplynulém víkendu jste nečekaně zdolali favorizovaný Lanžhot, dokonce na jeho půdě. Co bylo klíčem k překvapivé výhře 1:0, co rozhodlo?

Soupeře jsem viděl ve dvou utkáních a po stanovení taktiky si vše sedlo. Hráči plnili do puntíku stanovené úkoly a zaslouženě jsme zvítězili. V první půli nás podržel gólman, kdy si domácí vytvořili dvě tutovky, ale poté jsme se kombinační hrou dostali do vedení.

Co druhé dějství, dostavil se očekávaný velký tlak favorita?

Ve druhém poločase jsme hrozili rychlými brejky, bohužel jsme je neproměnili. Domácí se samozřejmě snažili o vyrovnání, ale naši hráči heroickým výkonem vítězství uhájili. Pro nás zlaté tři body.

Trenér Lanžhotu hovořil po utkání o tom, že jeho celek podal letos snad nejslabší výkon. Nakolik to však bylo dáno kvalitním výkonem vašich svěřenců?

Domácí byli velkým favoritem, neboť mají velmi kvalitní tým se super hráči. Obě mužstva chtěla hrát fotbal a to se na kvalitním terénu dalo. My jsme domácí tým asi zaskočili, protože jsme předváděli kombinační fotbal a s tím si oni nevěděli rady. Nevím, zda hráči Lanžhotu podali nejhorší výkon, ale my jsme rozhodně předvedli velice nadstandardní.

Na jaře jste z osmi dosavadních kol nasbírali hodně solidních patnáct bodů, jediná porážka přišla ve Ždírci. Jak jste s hrou i výsledky spokojený?

Jak jste již zmínil, po osmi kolech máme patnáct bodů, ale na nějaké hodnocení je ještě příliš brzy. Hráči ovšem pracují dobře jak na trénincích, tak také v zápasech velmi dobře.

Co chybí k úplné spokojenosti?

Mrzí mě remíza v prvním kole s Polnou a samozřejmě jediná porážka ve Ždírci. To byl nás nejhorší výkon. Na druhou stranu mě ale těší předvedeny výkon proti béčku Líšně a také nyní v Lanžhotu. Celkově nás čeká ještě spousta práce.

Inkasovali jste za osm utkání jen osm branek, navíc polovinu z nich ve Ždírci, čtyřikrát jste udrželi čisté konto. Je to souhra okolností, nebo jste na defenzivní části více pracovali?

Změnili jsme postavení při zahráváni standardních situacích a přece jenom více pracujeme na defenzivní činnosti. Hodně nám v tom pomáhá forma brankářů, kteří na našem kvalitním bránění mají velký podíl.

Aktuálně jste v tabulce šestí, jen bod od pátého Brodu, ani další dvě příčky nejsou nedosažitelné. Jaké jsou cíle do poslední čtvrtiny sezony?

Zní to jako otřepaná fráze, ale my jdeme zápas od zápasu a po konci soutěže uvidíme, jak se vše vyvine. Na hráčích cítím, že chtějí pracovat a skončit co nejvýše. Osobně bych se ještě chtěl posunout v tabulce výše.

V nedělním odpoledni vás čeká domácí derby proti Velkému Meziříčí. Jak se chystáte splnit roli favorita?

Našeho příštího soupeře jsem sledoval v zápase na béčku Zbrojovky, kde podal velmi dobrý výkon. Nebude to lehký zápas. Vzhledem k tomu, že to je takové malé derby, musíme se na zápas dobře připravit. Chtěl bych touto cestou poprosit naše diváky, ať nás přijdou povzbudit, současně je pozvat na utkání, ve kterém bychom chtěli potvrdit získané body z Lanžhotu.