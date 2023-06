Po řadě hubených let vylétli doslova jako kometa. Řeč je o fotbalistech Žďáru nad Sázavou, kteří v uplynulém ročníku moravskoslezské divize D obsadili skvělé druhé místo. „Tým si celkově sedl,“ usmíval se v rozhovoru pro Deník spokojený trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Václave, ptát se vás po spokojenosti by asi bylo pověstným nošením dříví do lesa…

Asi ano. Skončili jsme druzí a já si před sezonou přál podobné umístění. Za cíl jsme si dali umístění do první pětky, já osobně jsem si přál hrát o první místo, což se nám podařilo. Příští sezonu v tom chceme pokračovat.

Jak velkou roli v tom sehrál vydařený start do sezony? Hned na úvod jste zdolali největšího favorita, nakonec vítězný Start Brno.

Výhra nad Startem byla vzpruhou, ale už i předchozí vítězné pohárové zápasy v MOL Cupu s Novou Vsí i Velkou Bíteší nám pomohly. Už od přípravy se nám začátek ročníku povedl.

Navíc jste po letech nalezli kanonýra, Marek Šerý se čtyřiadvaceti góly vyhrál tabulku střelců.

Všechno vychází z toho že si tým celkově sedl. V loňské záchranářské sezoně byla spousta změn a zraněných. Nyní se nás přiměřeně drželo zdraví a jeho vyústěním byly naše výsledky, ale také střelecká forma Marka Šerého. Pak byl i tým klidnější, když ví, že má kanonýra. Pak se přidají i další, třeba Henzl nastřílel jedenáct branek.

Za vítězným Startem jste zaostali o šest bodů. Bylo ve vašich silách mu překazit postupové cíle?

Vždy to jde, ale Start měl kvalitu, šel si za postupem, hodně posílil. Tomu se nemůžeme rovnat, oni měli ambici danou, my ne, což je také důležitý fakt. Rozhodly zápasy se slabšími protivníky, kdy jsme některé výsledkově nezvládli. S těmi silnými nám to šlo možná až nečekaně dobře, bodovali jsme v nich. Start ale byl o pár bodů lepší, zasloužil si postoupit, jejich kvalitu uznáváme.

Nakonec jste dostali nabídku postupu do třetí ligy z druhého místa, kterou vedení klubu odmítlo. Jak se na toto rozhodnutí díváte s odstupem času?

Jsou na to dva pohledy. Začnu tím hráčským, sportovním. Věřím, že kvalitu na třetí ligu máme, ale řešíme velice úzký kádr a v létě na jeho dobudování a doplnění moc času není. K tomu se přidala spousta dalších faktorů. V době rozhodování jsme nevěděli, že Meziříčí a Vrchovina sestoupí, stejně tak, že Jihlava zruší béčko. Po sportovní stránce jsme nahoru hráči i my trenéři chtěli.

Předpokládám, že druhá rovina bude ekonomická?

Přesně tak. Vedení mělo jen málo času, aby zajistilo rozpočet na další sezonu. Všichni rozumíme tomu, že když větší podpora od města i sponzorů nepřijde, výš jít nemůžeme.

Nemáte strach, že po tak úspěšné sezoně bude o vaše hráče velký zájem?

Hrozit nějaký odchod může, ale zatím žádné zprávy nemám. Spíše hrozí, že se někdo může zranit a to by byl problém.

I když došlo k rozšíření, zdá se, že by další ročník divize D mohl být ještě kvalitnější, souhlasíte?

Bude určitě lepší. Ze třetí ligy spadly dva týmy z okresu, přibyly kvalitní juniorky Zbrojovky a Líšně. Bude tu spousta derby zápasů, které mohou dopadnout jakkoliv. V tom budou mít celky z jižní Moravy výhodu. Bude to daleko těžší a vyrovnanější ročník, než byl ten uplynulý.