Jejich výkon však snesl přísnější měřítka. „Herně to bylo vyrovnané utkání, v němž hráči Hlinska vstřelili o branku více,“ řekl k zápasu kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

V předchozích dvou utkáních hráči klubu z města pod Santiniho Zelenou horou udrželi čisté konto. To už se jim v sobotu nepodařilo. „Myslím si, že to bylo utkání hodně solidní úrovně, řekl bych, že spíše remízové. Hráči Hlinska dali o gól více než my, proto vyhráli. Na brankové příležitosti to ovšem skončilo nerozhodně,“ zmínil trenér Žďáru.

Účastník divizní skupiny C je pravidelným soupeřem klubů z Vysočiny v přípravných obdobích. Jeho pověst, coby nepříjemného protivníka, se opět potvrdila. „Domácí celek se projevil jako velice kvalitní soupeř. Jeho hráči hráli důrazně, pro nás to byl dobrý test,“ pochvaloval si.

Současné mezidobí uzavřou žďárští fotbalisté tuto sobotu, kdy vyrazí na půdu Chotěboře. „Zatím ještě hodně točíme naši sestavu, rozdělujeme minutovou pasáž na poměrně dost hráčů. Na naší hře je ale vidět postupné zlepšování. Chtěli jsme hrát co nejvíce zápasů, díky nim se dostáváme do nějakého rytmu. Musím říci, že jsem docela spokojený,“ přiznal Nedvěd.

Výsledkově lépe si o víkendu vedli fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. V domácím utkání proti Boskovicím měli doslova raketový start do utkání. „Poměrně brzy jsme vedli 2:0. A to nám ještě rozhodčí třetí branku, podle mého také regulérní, neuznal. Dařila se nám kombinace a Boskovice jsme dostali pod tlak,“ lebedil si lodivod Bystřice Oldřich Veselý.

Jenže ve velkém horku jeho ovečky tempo z úvodu zápasu možná trochu přepálili, závěr první půle proto patřil Boskovicím.

Ty do půle snížily a po změně stran dokonce vyrovnaly. „Těší mě, že jsme dokázali zareagovat a v závěrečné dvacetiminutovce kluci zápas překlopili na naši stranu. Hosté ukázali kvality divizního mančaftu, utkání mělo dobrou úroveň, byl jsem spokojený,“ chválil kvality soupeř trenér Bystřice.

Ten má v plánu se svými svěřenci ještě dva týdny trénovat, včetně modelového utkání širokého kádru. „Na trénincích bývá i dvacítka hráčů, tak toho využijeme. Možná také v těch dvou týdnech ještě zapracujeme na kondici. Něco na způsob toho, jak se na sezonu připravují hokejisté. Po krátké přestávce se znovu sejdeme k letní přípravě desátého července,“ naznačil.

Na třech utkáních, které jeho svěřenci po rozvolnění nouzového stavu sehráli, hledal Veselý spíše pozitiva. „Zápas se Žďárem měl oboustranně parametry mistrovského utkání, jen jsme nezvládli koncovku a prohráli 0:1. Nedvědici jsme sice nastříleli sedm branek, ale jinak jsme předvedli koncert v zahazování šancí. Souboj s o tři třídy níže hrajícím soupeřem pro nás však neměl být měřítkem. A zápas s Boskovicemi měl opět slušné parametry. K vidění byly solidní kombinace i pěkné křídelní akce, zápas se musel líbit.“

Ještě před začátkem letní přípravy ale možná přijde trenér fotbalistů Bystřice o jednoho člena kádru. Velice reálně totiž vypadá skutečnost, že nový ročník už s týmem nezahájí krajní záložník, popřípadě obránce Pavel Blaha.

Šestadvacetiletý hráč má po čtyřech a půl letech namířeno zpět do mateřského Kunštátu. „Je to v první řadě kvůli jeho velkému pracovnímu vytížení. Navíc také začal se stavbou rodinného domu. Ještě to není definitivní, ale zřejmě to tak dopadne,“ naznačil Veselý.