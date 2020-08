Oba celky z Jihlavska odstartovaly novou divizní sezonu bídně. Polenský Slavoj pod vedením trenéra Jána Kubíka dostal výprask v Brodě (1:5), Stará Říše zase odjela s prázdnou z Bystřice (1:2).

Po nedělním duelu, který začíná v 16.30, bude mít minimálně jeden celek na svém kontě bodový zisk. A o ten se zřejmě strhne velká bitva. „Budeme hrát doma a chtěli bychom bodovat,“ potvrzuje asistent trenéra Slavoje Patrik Trombelli. „Do Polné pojedeme napravit výkon z Bystřice,“ plánuje staroříšský kouč Luděk Kovačík.

Bilance derby

Sezona 2016/2017

Stará Říše - Slavoj Polná 5:1

Slavoj Polná - Stará Říše 6:2

Sezona 2017/2018

Slavoj Polná - Stará Říše 3:4

Stará Ríše - Slavoj Polná 1:4

Sezona 2018/2019

Slavoj Polná - Stará Říše 2:5

Stará Říše - Slavoj Polná 8:0

Sezona 2019/2020

Stará Říše - Slavoj Polná 5:1

odveta se na jaře nehrála

Jeho tým se na Polnou v posledních letech umí vytáhnout. „Sice se nám na ně daří, ale já nebudu radši nic říkat, abych to nezakřikl. Já si na ně věřím, ale co předvedou ti mí kluci, to jsem sám zvědavý,“ říká trenér hostů, kteří v minulých čtyřech sezonách derby pětkrát vyhrál a dvakrát odešli ze hřiště poražení. Ale poslední úspěch Slavoje se datuje na jaro 2018. „To nic neznamená. My musíme podat zodpovědný výkon, musí být vidět, že chceme vyhrát. Motivaci by měli mít ti kluci sami v sobě, když jde o derby,“ doplňuje Kovačík.

V minulých vzájemných zápasech se staral o gólovou zábavu, která byla pro diváky opravdu vydatná, hlavně jeho tým. Ze sedmačtyřiceti branek, což je v průměru takřka sedm na jedno derby, jich dal třicet.

A právě nárůstu tohoto vysokého čísla se v Polné pokusí zabránit. „My musíme hrát zodpovědně odzadu a nesmíme dostávat laciné branky, jak tomu bylo v Brodě,“ má jasno Trombelli. „Ale chceme zlepšit i ofenzivu. Musíme chtít hrát dopředu, nebát se jít do střely, do kličky. Být nebezpečnější,“ zná recept na úspěšný výsledek polenský asistent.

Program 2. kola divize D

PÁTEK: Tasovice - ŽDÍREC N. D. (17.30).

SOBOTA: H. BROD - V. BÍTEŠ (10.30), Hodonín - Start Brno (16.30).

NEDĚLE: Brno B - Lanžhot (10.15), HUMPOLEC - BŘECLAV, SLAVOJ POLNÁ - STARÁ ŘÍŠE, ŽĎÁR N. S. - BYSTŘICE N. P. (vše 16.30).

Ačkoliv papírovým favoritem bude Stará Říše, Trombelli věří, že šanci jeho tým má. „Oni tu sestavu také pytlíkují a já myslím, že je to padesát na padesát. Jim nevyšel první zápas, nám také ne. My bychom chtěli, aby body zůstaly doma,“ uzavírá.

Nebude to ale jediné okresní derby. Ve druhém kole se taktéž v neděli od půl páté proti sobě postaví hráči Žďáru a Bystřice. Punc souboje týmů z Vysočiny bude mít také sobotní mač v Havlíčkově Brodě, kam přijede Velká Bíteš. Tentýž den hraje i Humpolec, kde se představí Břeclav. Už dnes se pokusí bodovat Ždírec v Tasovicích.