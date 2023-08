Do města pod Santiniho Zelenou horou dorazí třetiligové Znojmo. Před týdnem se nehrálo kvůli neregulérnímu terénu, způsobenému hustým deštěm.

„Zřejmě nebudeme kompletní. Vedle zraněných Severy a Starého bude citelně chybět útočník Šerý, který se o den později žení. S otazníkem je navíc start obránce Fialy,“ prozradil asistent trenéra FC Žďas Marek Starý.

Skvělý start nováčků. Favorizované fotbalisty Chotěboře obrala rezerva FC Žďas

V případě postupu by na Bouchalky v dalším kole zavítal druholigový Prostějov. „Každý takový soupeř je pokaždé motivací. Ale postoupit bychom chtěli bez ohledu na jméno možného dalšího protivníka,“ usmál se Starý.

Náročný protivník dnes čeká na fotbalisty Vrchoviny. Druholigová Líšeň, to je v posledních letech značka kvality. „Sice nás čeká hodně náročný úkol, ale chceme se porvat o překvapení,“ řekl asistent trenéra Nového Města Petr Follprecht.

Ten s hlavním koučem Lukášem Michalem zvažuje, i přes výborný vstup do divizního ročníku, změny v sestavě. „Přemýšlíme, jak zápas pojmout. Na divizi máme na lavičce kvalitní hráče, proto někteří z nich určitě ve středu dostanou prostor v základu,“ potvrdil.

Fotbalistům Pelhřimova úvod sezony nevyšel. Chybí nám chlapskost, pozoruje Zeman

Žádné velké rošády ovšem k vidění nebudou. „Určitě nepostavíme do zápasu celou střídačku. Spíše to vidím tak, že z lavičky naskočí do základu tři hráči, což ale naši kvalitu nikterak nesníží,“ zdůraznil Follprecht.

V případě postupu by na jeho ovečky čekal relativně přijatelný protivník. Fotbalisté Vrchoviny by se představili na stadionu rovněž divizního Hlinska.