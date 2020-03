„Koleno zatím drží, ale ani předtím jsem neměl žádné varovné signály, a z ničeho nic se objevily problémy,“ zůstává ostražitý asistent trenéra Petra Nedvěda.

Znamená to, že jste definitivně zpět?

To bych zatím vůbec nechtěl říkat. Nastoupil jsem proto, že nás bylo málo, abych vypomohl. Preferuji, aby hráli mladší. Sám na sobě ještě cítím tréninkové manko, doba, kterou jsem nehrál, byla strašně dlouhá.

Koleno drží?

Ze zdravotního hlediska to zatím jde, ale ty problémy, které jsem měl předtím, se vyskytly z ničeho nic. Nestalo se, že by koleno třeba oteklo, což by byl varovný signál. Prostě jsem udělal jeden špatný pohyb a bylo zle, což pochopitelně po psychické stránce moc nepřidá.

Václav Pohanka



Narodil se 13. dubna 1989.



Odchovanec Nové Vsi prošel mládežnickými výběry sousedního Nového Města a také ligové Jihlavy, v jejímž B-týmu získal první zkušenosti v MSFL. Část podzimu 2009 působil znovu v Novém Městě a svými góly se podílel na postupu do divize, v jarní části sezony už ji ale hrál v dresu sousedního Žďáru, se kterým v roce 2012 vybojoval postup do MSFL, kde patřil k nejlepším střelcům. Na jaře 2014 se rozhodl pro angažmá v Rakousku. O tři roky později se do Žďáru vrátil, ale hned v prvním jarním kole 2017 špatně došlápl a začaly táhlé problémy s kolenem. Na hřiště se vrátil až v létě, ale po krátké epizodě byl znovu na marodce. Ještě v závěru podzimu se pokusil o návrat, ovšem nakonec musel na další operaci. Během rekonvalescence se od léta 2018 stal ve Žďáře asistentem trenéra Petra Nedvěda.

Jak jste se v zápase cítil?

Béčko Jihlavy bylo jednoznačně lepší, spíš to z mojí strany bylo o běhání a nějakých posunech. Směrem dopředu jsem nic neměl, možná v jedné příležitosti jsem mohl nahrát do šance, to bylo vše.

S ohledem na to, že jste už druhou sezonu asistentem trenéra, nebyla aklimatizace z pohledu hráče problém, že?

To určitě ne, jako asistent jsem se i předtím v rámci možností zapojoval do tréninků. Bylo by špatné, kdybych kluky neznal. (smích)

Jaká by tedy měla být vaše nová role?

Nadále zůstávám asistentem, osobně se na hřiště moc neženu, sám cítím, že to prostě není jako dřív, člověk má navíc jiné priority, jsou tu mladší hráči. Musí to dávat smysl.

Vaše zkušenosti by se ale v záchranářských zápasech hodily…

Možná bych je v některých utkáních se slabšími soupeři využít mohl, uvidíme. Předpokládám, že se budeme s trenérem na tohle téma bavit před každým konkrétním zápasem.

Nezvažoval jste, že byste se nejprve rozehrál někde v nižší soutěži?

Pár nabídek za poslední rok tady bylo, včetně Rakouska, ale zatím jsem o tom nepřemýšlel. Uvidíme po jarní části, jak to všechno dopadne, zda něco odehraji a koleno vydrží. Pak budu zvažovat, co dál. Jestli budu znovu hráč, nebo se dám definitivně na trenérskou dráhu.

Jak vidíte účinkování Žďáru v jarní části divize?

Naším cílem je jednoznačně záchrana, navíc musíme zabrat hned od začátku, protože v závěru máme hodně těžký los, kdy nás čekají béčka Zbrojovky a Jihlavy.