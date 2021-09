Do své druhé poloviny vstoupí o nadcházejícím víkendu podzimní část letošního ročníku moravskoslezské divize D. V jejím osmém kole budou k vidění dva krajské souboje celků z Vysočiny.

Už zítra dopoledne se utkají dva celky, kterým se v poslední době daří. Fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem, kteří dvakrát za sebou vyhráli, se od 10.30 představí na stadionu havlíčkobrodského Slovanu.

Ve druhém čistě „vysočinském“ souboji přivítá v neděli odpoledne poslední Ždírec nad Doubravou hráče Velké Bíteše. A první body v sezoně by se mu hodily jako sůl. „Naše situace už začíná být na pováženou, není na co čekat,“ potvrdil trenér Tatranu Michal Votava.

Herně to zatím od jeho oveček není špatné, jenže pouhé tři vstřelené branky v šesti utkáních hovoří za vše. „Hrajeme vyrovnané zápasy, nemohu říci, že by nás někdo přehrál. Bohužel selháváme v koncovce,“ sdělil.

A svá slova dále rozvedl. „Stačí vzít jen dvě poslední prohry. V Břeclavi to byl vyloženě remízový zápas bez šancí. Jenže domácí balon jednou do naší branky přesto dotlačili. Lanžhot u nás snad ani neměl střelu na branku, ovšem i tak zvítězil 2:0.“

Na zlepšení koncovky přesto ve Ždírci neustále pracují. „Všichni makají na sto procent, v tomto směru nemohu klukům nic vytknout. Celkově je problém v tom, že se do koncovky tlačíme v málo lidech. Čekal bych od nás větší hlad a dravost před brankou soupeře. Proto nám to tam nepadá,“ domníval se.

Proti Velké Bíteši to ovšem celek z Havlíčkobrodska nebude mít vůbec jednoduché. „Velká Bíteš má dobře organizovaný tým, kterému se obtížně střílí branky. Jakmile jdou do vedení, těžko se do jejich obrany dostává. Musíme se na to připravit, očekávám taktický boj,“ přiznal.

Jaký je recept na premiérový úspěch? „Musíme se především vyvarovat individuálním chybám. Jakmile vzadu propadneme, nastane velký problém. S hráči jsme se o tom bavili na tréninku, všichni si uvědomujeme, co je ve hře,“ dodal Votava.

Ani v kádru Velké Bíteše ovšem nepanuje úplně ideální rozpoložení. Po sobotní domácí remíze 1:1 s Břeclaví přišla ve středu, rovněž před vlastními fanoušky, těsná prohra 0:1 s vedoucí rezervou Zbrojovkou Brno.

S pěti body tak patří klubu z města na pomezí jižní Moravy až jedenáctá příčka. „Našim výkonům schází vyústění snahy celého mužstva. S tím se ale potýkáme od začátku sezony. V obou posledních zápasech jsme měli dostatek šancí, ale bez efektu,“ mrzelo kouče Velké Bíteše Marka Zúbka.

Jejich nedělního soupeře navzdory dosavadním výsledkům nepodceňuje. „Ždírec rozhodně nemá mužstvo, které by mělo být v tabulce poslední. Viděl jsem několik jejich zápasů a je to jen o tom, že se jim nedaří v koncovce,“ prozradil.

Nějaké podcenění ale prý rozhodně nehrozí. „V přípravě na utkání určitě nic nepodceníme. Z minulosti jsou si hráči dobře vědomí síly Ždírce, především v domácím prostředí. Nějak kalkulovat se nevyplácí,“ řekl Zúbek.

Program 8. kola MS divize D

SOBOTA: Břeclav – SLAVOJ POLNÁ, HAVLÍČKŮV BROD – BYSTŘICE N. P. (oba 10.15).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – Tasovice (10.15), Lanžhot – HUMPOLEC (10.30), STARÁ ŘÍŠE – Start Brno, ŽĎÁR N. S. – Hodonín, ŽDÍREC N. D. – VELKÁ BÍTEŠ (vše 15.30).