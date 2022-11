Domácí vstoupili do utkání aktivně. „Měli jsme míč na noze, vytvořili si slibné šance. Potom se soupeř zvedl a utkání se odehrávalo mezi šestnáctkami,“ přiblížil bývalý ligový fotbalista.

Stará Říše potvrdila, proč má s pouhými jedenácti vstřelenými brankami třetí nejslabší ofenzivu v soutěži. I v Břeclavi ji zradila koncovka. „Na můj vkus se hrál zbytečně tvrdý zápas, ani špatný terén utkání neprospěl. Břeclav se představila jako houževnatý tým se zkušeností vzadu. Utkání bylo velmi vyrovnané, ale na rozdíl od domácích jsme nedokázali proměnit vytvořené brankové příležitosti,“ litoval asistent hostujícího kouče Lukáš Staněk.

Ani břeclavským kanonýrům v podzimní části štěstí nepřálo, ale v sobotním utkání se přece jenom radovali. Skóre otevřel v osmatřicáté minutě pětadvacetiletý Jakub Fiala. „Našel si centrovaný míč a umístil ho do branky. V pětačtyřicáté minutě jsme měli přidat druhý gól do šatny, ale Tomáš Kovařík bohužel minul. Byla to velká škoda,“ krčil rameny Malár.

Celek z Vysočiny se ve druhé půli marně snažil o vyrovnání. „Chyběla nám kvalita v koncovce. Náznaky tam byly, dostali jsme se k odraženým míčům v pokutovém území, ale bohužel jsme šance nevyužili. Šlo opravdu jen o detaily v zakončení,“ netajil hostující asistent.

Břeclav si jednobrankový náskok uhlídala a Starou Říši porazila nejtěsnějším rozdílem. „Hosté vsadili ve druhé půli na jednu kartu, hráli hodně vepředu. Naštěstí nijak vážně naši bránu neohrozili. Naopak z brejků jsme mohli dát další dvě branky. Ale s výkonem hráčů i s výsledkem jsem spokojen,“ přiznal domácí lodivod.

Ten je s šestým místem po podzimní části spokojen. „Nadšenější bych byl, kdybychom měli o čtyř body víc, ale vzhledem ke zdravotním problémům našich útočníků, šesté místo bereme. Můj předsezonní cíl byl hrát do pátého místa, ale chyběli nám klíčoví hráči,“ vysvětlil Malár.

MSK přezimuje před rivalem z Lanžhota, který na Břeclav ze sedmého místa ztrácí dva body. „Nebyl náš cíl skončit před Lanžhotem, ale rivalitu v okrese samozřejmě vnímáme. Určitě je to jedno z pozitiv, po podzimu jsme králové Břeclavska,“ usmál se zkušený stratég.

Starou Říši, která s deseti body přezimuje na jedenáctém místě, čeká v jarní části boj o záchranu. Před posledním Humpolcem má náskok pouze pěti bodů. „Na začátku sezony jsme teprve tvořili mančaft, tři zápasy nám utekly. Chvíli trvalo, než si sestava sedla. Ale aspoň o tři body víc jsme měli uhrát, abychom dorovnali reálné možnosti našeho týmu,“ dodal Staněk.

FOSFA MSK Břeclav – FSC Stará Říše 1:0 (1:0)

Branka: 38. Fiala.

Rozhodčí: Štipčák – Mikulášek, Jílková.

ŽK: 56. Fiala, 70. Kristoň, 83. Hloch (Břeclav).

Diváci: 90.

MSK Břeclav: Hnát – Hynek (87. Tesař), Herman, Kovařík, Hloch, Opina, Mikáč (69. Trčka), Kristoň (83. Skočovský), Musil (87. Sáček), Fiala, Vocílka.

FSC Stará Říše: Dutka – Chramosta, Kryštůfek, Svoboda, Kvych, Cejpek, Čížek, Zarovnii (68. Borzenko), Pokorný, Pospíchal, Drovalov (69. Rampír).