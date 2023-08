Ve Ždírci nad Doubravou se mohou těšit na skutečný bonbonek. Představí se zde slavná Zbrojovka Brno, která ovšem v posledních týdnech, po sestupu z první ligy a mizerném startu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nezažívá příznivé období. Do Žďáru nad Sázavou potom přijedou fotbalisté Znojma.

Ve Ždírci se bude hrát již od 17.00. Loni Tatran málem vyřadil rovněž druholigovou Líšeň, které podlehl po heroickém výkonu až po penaltovém rozstřelu.

Podobně potrápit by chtěl také federálního mistra z roku 1978. „Zápas si chceme užít, doufáme, že přijde co nejvíce lidí. Nějaké větší ambice si asi nemůžeme dávat, ale kůži neprodáme lacino,“ slíbil kouč Ždírce Michal Votava.

Pro fanoušky je určitě škoda, že se dva druholigové kluby představí na stadionech divizních rivalů ve stejný den jen s hodinovým rozdílem. „Ze Zbrojovky nám volali s tím, zda bychom nechtěli odehrát utkání o týden později. Jenže nás pak bude o víkendu čekat důležitý domácí zápas proti Staré Říši, proto jsme nechtěli mít program narušený,“ vysvětlil Votava.

Jako poslední klub z Vysočiny se v prvním kole českého poháru ve středu představí fotbalisté FC Žďas Žďár. Před vlastními fanoušky si budou chtít proti třetiligovému Znojmu napravit reputaci po prohře 1:4 v derby na Vrchovině v úvodním kole nového divizního ročníku. „Chceme dokázat, že umíme hrát lépe, než jak jsme ukázali v sobotu,“ potvrdil kormidelník FC Žďas Václav Pohanka.

Současně ale neskrývá, že je pro něj celek z jižní Moravy, v němž není vedle spousty cizinců žádný! český hráč, velkou neznámou. „Znojmo je hodně nečitelné, mají úplně nový tým, složený ze samých cizinců. Těžko proto říci, co od nich čekat. Je ale jisté, že narazíme na kvalitní tým ze třetí ligy,“ přemítal.

O případný postup do dalšího kola by se ale ve Žďáře rádi poprali. „Favorit je daný, čeká se, že postoupí Znojmo. Já ale doufám, že to nebude jednostranný zápas. Rozhodně chceme o postup zabojovat, od nás se to ale nečeká,“ dodal Pohanka.

Fotbalisté Nového Města na Moravě si svůj domácí zápas 1. kola MOL Cupu proti druholigové Líšni odložili až na příští středu.

MOL CUP - 1. KOLO (středa 9. srpna)

Ždírec nad Doubravou – Zbrojovka Brno (17.00)

Havlíčkův Brod – Jihlava (18.00)

Žďár nad Sázavou – Znojmo (18.00)

Nové Město na Moravě – Líšeň odloženo na středu 16. srpna v 17.00.