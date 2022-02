Podzim jim příliš nevyšel, ale místo posílení mužstva to zatím vypadá spíše na přesný opak. Divizní fotbalisty Staré Říše trápí poměrně výrazné kádrové problémy. „Situaci řešíme, ale není to jednoduché,“ přiznal předseda oddílu Miroslav Nedvěd.

Těšit jej může ale to, že také na jaře by měl mužstvo vést Libor Kalců. Ten se mužstva ujal v závěru podzimu poté, co po dlouhých letech dal klubu vale Luděk Kovačík. „Je to tak, Libor by měl mužstvo trénovat i na jaře,“ potvrdil Nedvěd.

Horší je to s kádrem. Hned tři hráči totiž zamířili do nižších soutěží v Rakousku. „Jedná se o útočníka Matyáše Kříže, záložníka Filipa Nechvátala a krajního obránce či záložníka Dominika Chlumského,“ vyjmenoval.

Vichr na hřišti? Něco takového jsem snad nezažil, usmíval se produktivní Demeter

Tím ovšem výčet ztrát klubu z Jihlavska nekončí. „Domů na Ukrajinu se vrátil obránce Vasil Novoselskyi. Ten u nás neměl pracovní vízum, proto se musel vrátit. Vzhledem k současné situaci v jeho zemi je výhled okolo něj krajně nejistý,“ připomněl současný stav na východě Evropy.

Dalšího hráče přetáhl Staré Říši tenis. „Martin Vondrák si v Prostějově dodělal trenérskou licenci na a dostal nabídku dělat sparingpartnera jedné z našich tenistek. Z tohoto důvodu také přerušil svoji fotbalovou kariéru,“ popisoval.

Jenže fotbalisty Staré Říše trápí rovněž zdravotní stav. „Michal Vacek se měl vracet po zranění, ale dál má problémy s kolenem. Lukáš Gall má zánět achilovky a Filip Nehyba byl na magnetické rezonanci, kde mu řekli, že má úlomek, nebo dokonce utržený meniskus,“ kroutil hlavou.

Smutný Vopršal: Je to pro mě nešťastné zranění. Doufám, že budu co nejdříve fit

Aby toho nebylo málo, při posledním přípravném utkání proti Bohunicím přišly další komplikace. „Michal Pokorný si už při rozcvičce poranil sval, takže do zápasu vůbec nenastoupil. Oleg Kvych musel kvůli podobným problémům střídat dvacet minut před koncem. Roman Nehyba pak vzhledem k jeho problémům s koleny ani na umělce raději nehraje,“ sdělil.

V kolonce příchodů je zatím pouze jediné jméno. „Záložník či útočník Martin Rygl strávil poslední půlrok v Rakousku, ale nijak ho to tam nenadchlo. Jsme už domluvení jak s ním, tak také s Tasovicemi, kde předtím několik let v divizi nastupoval,“ představil posilu předseda FSC Stará Říše.

GLOSA: Nutná reakce sportovních organizací. Vyloučit Rusko ze světových akcí?

V hledáčku má i další hráče, ale zatím bez úspěchu. „Mám rozjednané další tři kluky na posty, kde jsme přes zimu oslabili, nebo máme zraněné,“ neskrýval.

Jenže aktuální trend fotbalistů na této úrovni je jasný. „Oslovili jsme více než desítku hráčů, jenže drtivá většina z nich má namířeno do Rakouska,“ povzdechl si.

Šanci tak dostávají domácí borci. „Naposledy si zahráli dva kluci z béčka a především jeden z nich si vedl docela obstojně,“ potěšilo Nedvěda.