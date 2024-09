Jak velké byly oslavy postupu přes Jihlavu?

Byly samozřejmě dobré, ale protože se hrálo uprostřed týdne, nebylo to nic hektického. (směje se) Proběhlo krátké posezení, být to o víkendu, určitě by to mělo jiný a hlavně delší průběh. (smích)

Jak moc jste před zápasem věřil, že byste mohli favorita zdolat?

Věřil jsem docela dost, podle mého byla šance veliká. Určitě to nebylo padesát na padesát, ale viděl jsem to tak šedesát na čtyřicet ve prospěch Jihlavy. Soupeř na tom byl ve druhé lize dost bídně, naproti tomu my jsme v pohodě. I kdybychom nepostoupili, věřil jsem, že aspoň k penaltám jsme schopní zápas dotáhnout.

Co bylo podle vás klíčové, že zápas v normální hrací době skončil nerozhodně 2:2?

V první řadě dobré mentální nastavení. Hráči byli připravení na to, že soupeř bude lepší, běhavější, bude hrát vysoko, takže nesmíme ztrácet hlavu. To se nám dařilo, protože jsme se za celý zápas ani jednou nedostali pod nějaký soustavný tlak Jihlavy. Ta tak měla jen některé střely z hranice vápna, naopak my mohli Horákem, který šel v sólu od půlky hřiště sám na branku hostů, sami rozhodnout.

Na dramatický penaltový rozstřel, který jste vyhráli 8:7, jste hráče vybíral, nebo jste to nechal na nich, podle toho, kdo si věřil?

Půl napůl. Někteří kluci se sami přihlásili, jiné jsme museli motivovat a podpořit. Po úvodních pěti sériích už se pak museli ve středovém kruhu další rozhodovat sami, podle toho, jak si věřili.

Překvapilo vás, že z vašich osmi střelců ani jeden nezaváhal?

Klukům jsem docela věřil. Den před zápasem jsme je na tréninku zkoušeli a až na jednu výjimku všichni dali. Je jasné, že psychika při zápasu funguje úplně jinak, ale zase jsme vlastně neměli co ztratit. Důležité bylo, že hned tu první Honza Nedvěd proměnil, to nás nastartovalo.

Jak moc pomohla divácká kulisa? Na utkání dorazilo osm stovek diváků, kteří vás vydatně podporovali…

O tom se vůbec nemusíme bavit. Kulisa byla výborná, kéž by taková byla pravidelněji. Právě ona totiž dostává kvalitu hry na vyšší úroveň, hráče to strhne. I kvůli tomu se přece sport dělá.

Byl to pro vás osobně největší úspěch v dosavadní trenérské kariéře?

Profi tým člověk neporáží každý den, je to velký úspěch. Já si ale více cením dlouhodobější práce. Proto u mě stojí výše druhé místo v divizi v předminulé sezoně, což bylo nejlepší umístění klubu za posledních deset let.

Už ve čtvrtek se losuje druhé kolo MOL Cupu. V osudí sice ještě nebudou Sparta či Slavie, ale už v něm bude jedenáct prvoligových mančaftů. Máte nějaké osobní přání stran losu?

Já bych si přál Liberec, ale myslím si, že se při losu ještě pořád bude přihlížet na regionální hledisko. Na druhou stranu můžeme dostat i někoho ze třetí ligy a zvučné jméno nedorazí. Všichni bychom si přáli dostat prvoligový mančaft, pak už by bylo jedno jaký. Třeba České Budějovice s Franzem Strakou by byly velkým tahákem pro diváky, stejně tak Bohemians nebo Hradec Králové.

Fotbalisté FC Žďas (v bílém) v MOL Cupu senzačně vyřadili druholigovou Jihlavu (v modrém). | Video: Deník/Tomáš Pohanka

