Trenér domácího Slovanu před utkáním avizoval, že pro případný úspěch se musí jeho ovečky vyrovnat Speřicím v nasazení. To se však nestalo. „Především ve středu zálohy nás hosté dobrým pohybem přehrávali,“ všiml si kouč Havlíčkova Brodu Jindřich Adamec.

Domácí mančaft tak ztrácel spoustu lehkých balonů a právě po jedné takové ztrátě přišel klíčový okamžik zápasu. Jančík lehce získaný míč okamžitě vyslal na útočníka Svobodu, který postupoval ve velkém čtverci na branku soupeře jako tank.

Jeden z obránců Slovanu jej zastavil pouze za cenu nedovoleného zákroku a sudí nemohl nařídit nic jiného než pokutový kop. K němu se ve 24. minutě postavil sám postižený a poslal mužstvo TJ Dálnice do vedení – 0:1.

A nemuselo zůstat jen při něm. Hosté totiž měli v prvním dějstvím navrch, jenže Vlček, Svoboda, Jančík či Holenda v nadějných příležitostech neuspěli. „Dvakrát nás vychytal gólman Brodu, jindy jsme pro změnu mířili vedle. Byla to škoda, naše vedení mohlo být vyšší,“ lehce si postýskl lodivod Speřic Jiří Holenda.

Po změně stran se totiž role otočily. Hostující nováček, možná pod dojmem těsného vedení, poněkud vyklidil střed pole a Brod měl najednou herně navrch.

Jenže jeho tlak vyzněl do ztracena. „Opět se ukázalo, že máme velké problémy ve třetí třetině hřiště. Opticky jsme sice byli lepším a fotbalovějším mužstvem, jenže co je nám to platné, když z toho nic není,“ trošku zoufale krčil rameny Adamec.

Naproti tomu v táboře nováčka mohla po závěrečném hvizdu vypuknout velká radost. Znovu se potvrdilo, jak důležitým je pro hru Speřic navrátilec po zranění, útočník Pavel Svoboda.

Jeho trenér to ostatně jen potvrdil. „Na pozici hrotového hráče je naprosto bezkonkurenční. Po jeho návratu, s nímž jsme na jaře ani nepočítali, se výkony všech hráčů zvedly. Poslední výsledky jsou toho důkazem,“ usmíval se Holenda.

MS DIVIZE D - 23. KOLO

HAVLÍČKŮV BROD - SPEŘICE 0:1

Gól: 24. Svoboda (PK). Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 2:2. Diváci: 190. Poločas: 0:1. Havlíčkův Brod: Konrád – Novák (59. Víšek), Cakl, M. Pavlík, Dočkal, Pavlas (59. Fikar), Vrzal, Novák (76. Pecen), Hloušek(70. J. Pavlík), Coufal, Pabousek. Speřice: Moravec – Holenda (70. Štěpánek), Jančík, Honzárek, Pech, Řezáč, Vlček, Pohan (84. Eremiáš), Šíma (70. Marek), Svoboda (90. Fejt), Fukan.