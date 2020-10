Podzimní sezona už pro ně jakoby skončila po posledním duelu se Ždírcem. Od té doby divizní fotbalisté Bystřice nevyběhli na zelený pažit. „Nechali jsme to být, dáváme se zdravotně dohromady,“ potvrdilo elitní útočné eso Bystřice Miloš Prášil.

Útočníka bystřických fotbalistů Miloše Prášila (v červeném) nyní trápí zraněná třísla. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Právě kvůli zdravotním lapáliím byl třicetiletý útočník skoro rád, že se po desátém kole soutěž přerušila. „Je to tak. Byli jsme opravdu docela rádi, že se soutěž stopla. Polovina kádru trénovala jen napůl, někteří vůbec. Proto nám to skoro vyhovovalo. Když bych chtěl být hodně ironický, musel bych říci, že jsme to potřebovali o kolo dříve. Na hřišti Břeclavi bylo dobře vidět proč,“ připomněl porážku 1:4 ze začátku října.